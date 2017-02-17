Переговоры по кипрскому урегулированию сорвались

PanARMENIAN.Net - Переговоры по кипрскому урегулированию прерваны – лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи покинул переговоры в знак протеста против решения кипрского парламента отмечать в школах годовщину референдума 1950 года, президент Кипра Никос Анастасиадис возложил на Турцию и турецкую общину ответственность за сложившуюся ситуацию.

До этого, 14 февраля, по просьбе турок-киприотов было отменено заседание между переговорщиками обеих общин. Причиной отмены встречи стало решение кипрского парламента о ежегодном праздновании в школах годовщины референдума 1950 года об объединении Кипра и Греции.16 февраля проходила очередная встреча Анастасиадиса и Акынджи, в перерыве которой Акынджи ушел с переговоров.

Президент Анастасиадис выступил с заявлением в президентском дворце. Он сказал, что сожалеет о результатах встречи с Акынджи, и сообщил, что делегация турок-киприотов покинула переговоры без каких-либо причин, пишет РИА Новости.

«Дискуссия проходила в дружественной и конструктивной атмосфере, и в то время, когда был кратковременный перерыв в результате разногласий, возникших между Организацией Объединенных Наций и нашей стороной, турецкая делегация покинула заседание без причин и оснований. Несмотря на попытки специального советника генерального секретаря ООН Эспена Барта Эйде вернуть делегацию, ее лидер был непреклонен», — сказал Анастасиадис, заявление которого транслировалось в прямом эфире.

Анастасиадис возложил на Турцию и на турок-киприотов ответственность за сложившуюся ситуацию.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь осудил позицию президента Кипра Никоса Анастасиадиса на переговорах по кипрскому урегулированию, возложив на него ответственность за их срыв.

«Лидер греков-киприотов покинул переговоры, хлопнув дверью. Действия греческой общины Кипра — показатель отношения к переговорам об урегулировании на острове», — заявил Чавушоглу.

По словам министра, Турция и турки-киприоты также считают неприемлемым решение парламента Кипра проводить в школах мероприятия, связанные с референдумом о воссоединении острова с Грецией, который прошел на острове в 1950 году.

В декабре 1949 года греческая православная церковь Кипра, находившегося под протекторатом Великобритании, обратилась к британскому колониальному правительству с просьбой провести референдум по вопросу воссоединения (энозиса) острова с Грецией в соответствии с Уставом ООН. Колониальное правительство отказалось, и церковь провела свой собственный референдум в церкви под руководством священников. Голосование проходила два воскресенья подряд, 15 и 22 января 1950 года, в церквях, и подавляющее большинство (95,7%) проголосовали в пользу объединения с тогдашним Королевством Греции.