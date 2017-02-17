Сборная Армении по баскетболу до 16 лет отправилась на турнир в Тбилиси
17 февраля 2017 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по баскетболу до 16 лет отправилась в Тбилиси для участия в международном турнире. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
По словам главного тренера команды Арега Ватьяна, турнир станет хорошей возможность для приобретения международного опыта.
«В состав сборной привлечено 11 баскетболистов из Армении. В Тбилиси к нам также присоединится Георгий Шахназаров из Санкт-Петербурга. В турнире примут участие 4 команды. Помимо этого мы сыграем матч с одной из местных команд. В апреле проведем сбор в Москве, где встретимся с сильнейшими клубами города», — сказал тренер.
Армянская сборная в июле 2017 года примет участие в чемпионате Европы дивизиона «С». До этого будет проведено несколько сборов.
«На первенстве Европы к сборной присоединятся несколько наших соотечественников, проживающих заграницей. Наша минимальная задача в дивизионе «С» — войти в тройку лучших, а хорошим результатом будет считаться победа», — отметил Ватьян.
Матчи дивизиона «С» чемпионата Европы пройдут с 23 по 30 июля в Андорре.
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Отборочный турнир ЧЕ проходит с 26 по 29 января. В следующих матчах сборная Армении встретится со сборными Латвии и Эстонии
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