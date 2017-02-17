Суд в Сеуле выдал ордер на арест главы Samsung Group за взяточничество

PanARMENIAN.Net - Южнокорейский суд выдал ордер на арест фактического главы Samsung Group, но отказался от помещения под стражу президента Samsung Electronics.

Суд центрального округа Сеула выдал разрешение на арест фактического руководителя Samsung Group Ли Чже Ена, который подозревается в причастности к коррупционному скандалу, приведшему к импичменту президента страны Пак Кын Хе, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Это была уже вторая попытка прокуратуры добиться ордера на арест бизнесмена. 19 января она завершилась неудачей, поскольку суд посчитал доводы следствия недостаточными.

Ли Чже Ен ожидал решения суда в центре временного содержания в Сеуле. Предполагается, что он там останется до начала процесса. Как предполагают собеседники Reuters, это может занять около 18 месяцев.

Одновременно сеульский суд не дал разрешение на арест руководителя Samsung Electronics Сан Джин Пака, который также является фигурантом в деле о коррупции.

Ли Чжен Ен подозревается в том, что передал $38 млн близкой подруге президента страны, чтобы власти страны не мешали слиянию холдинга с одной из строительных компаний.

13 февраля представители прокуратуры провели многочасовой допрос бизнесмена, после которого официальный представитель надзорного ведомства заявил о наличии данных, что Ли Чжен Ен получал выгоду от незаконной деятельности и прятал деньги за рубежом.

Ли Чжэ Ен фактически является главой Samsung Group после того, как в 2014 году тяжело заболел его отец Ли Кун Хи.