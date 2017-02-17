Геологи открыли восьмой континент Земли - Зеландию
17 февраля 2017 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Под водами Тихого океана в его юго-западной части располагается Зеландия — восьмой континент Земли. К такому выводу пришли геологи из Новой Зеландии, Австралии и Новой Каледонии, передает Lenta.ru ссылкой на Nature News.
Площадь нового континента занимает порядка пяти миллионов квадратных километров. Большая его часть, примерно 94 процента, расположена под водой, среди наземных элементов — острова Новая Каледония и новозеландские острова Северный и Южный.
Зеландия, по оценкам ученых, начала откалываться от древнего суперконтинента Гондвана около 100 миллионов лет назад. Это привело к деформации земной коры, в результате чего большая часть материка оказалась под водой. Свои выводы геологи подтверждают спутниковыми наблюдениями, в частности гравиметрией, согласно которой на месте Зеландии находится материковая, а не океанская кора или вулканические породы.
Авторы предлагают увеличить число географических (согласно принятой в англоязычных странах терминологии) континентов с семи (Европа, Азия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная и Южная Америка) до восьми, включив туда Зеландию.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
В Эрмитаже пройдут мероприятия, посвященные 130-летию Иосифа Орбели В Санкт-Петербургском Государственным Эрмитаже 17 февраля пройдут мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения академика, ученого-востоковеда Иосифа Орбели.
Мониторинг ОБСЕ на границе Армении с Азербайджаном прошел без инцидентов Внимание должностных лиц ОБСЕ было привлечено к тому обстоятельству, что азербайджанская сторона постоянно держит под огнем приграничные населенные пункты, пастбища и поля.
Командос обнародовал документ: Население Ходжалу могло беспрепятственно покинуть город в 1992 году В записи говорится, что после освобождения Ходжалу в азербайджанском военном штабе был обнаружен ряд документов
Карабахские правозащитники посетили азербайджанского диверсанта Гусейнзаде Карабахские правозащитники 16 февраля посетили арестованного в Нагорно-Карабахской Республике гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде.