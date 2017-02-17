Затулин: Экстрадиция Лапшина в Баку актуализировала в РФ тему «выкупа» и героизации Азербайджаном маньяка Сафарова
17 февраля 2017 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - На пространстве СНГ создан опасный прецедент, по которому сложные вопросы межгосударственной и международной повестки, над разрешением которых, как в случае с нагорно-карабахским конфликтом, на протяжении многих лет работают официальные стороны и международные посредники, низводятся до преследования граждан третьих стран, не принимавших в самом конфликте никакого прямого участия. Об этом говорится в статье депутата Государственной думы РФ, директора Института стран СНГ Константина Затулина относительно ситуации с блогером Александром Лапшиным, выданном Белоруссией Баку.
7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
При этом МИД РФ, комментируя ситуацию о выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
«Апелляции и многочисленные ходатайства об освобождении задержанного как с российской стороны, так и со стороны Израиля (чьим гражданином также является Лапшин) были оставлены в Минске без удовлетворения. Таким образом, на пространстве СНГ создан опасный прецедент, по которому сложные вопросы межгосударственной и международной повестки, над разрешением которых, как в случае с нагорно-карабахским конфликтом, на протяжении многих лет работают официальные стороны и международные посредники, низводятся до преследования граждан третьих стран, не принимавших в самом конфликте никакого прямого участия», - отмечает директор Института стран СНГ.
Автор статьи подчеркивает, что «гражданин России, без ее согласия и вопреки ее мнению, передается одним нашим государством-соседом другому для лишения свободы по политическим мотивам».
«Особое недоумение, если не сказать больше, вызывает тот факт, что решение о выдаче принято в Республике Беларусь, состоящей вместе с Российской Федерацией в Союзном государстве, Евразийском Союзе и Организации Договора о коллективной безопасности, то есть в самых тесных отношениях.
Я не имею чести знать гражданина Лапшина. Но достойно глубокого сожаления то, что азербайджанская сторона избрала охоту за гражданским лицом — блогером и журналистом, пусть даже, как утверждают, задиристым, — в качестве способа самоутверждения в борьбе за Нагорный Карабах», - пишет Затулин.
По его словам, такая мстительность (Азербайджана – ред.) только роняет акции Азербайджана в общественном мнении тех стран, которые должны быть ему небезразличны и «заставляет вспомнить о таких «доказательствах национального всемогущества», как выкуп у Венгрии маньяка Рамиля Сафарова, зарубившего ночью армянского сослуживца на офицерских курсах НАТО, и возведение его в ранг национального героя».
«Мне стыдно за Александра Лукашенко и наше Союзное государство. Если оно, конечно, все еще существует. Согласитесь, в этом в последнее время позволительно сомневаться — на фоне поведения нашего союзника и его суждений о России в самые критические, поворотные для нас моменты современной истории», - говорится в статье Затулина.
В заключении Затулин выражает надежду на то, чтобы Министерство иностранных дел России добилось возвращения Александра Лапшина.
«Иначе, не ровен час, в ближнем зарубежье эпидемия торговли чужими гражданами из политических или экономических соображений коснется самых рядовых граждан России, вновь открывших для себя летом Крым», - заключает он.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
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