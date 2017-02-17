МИД РФ: Референдум в Карабахе не повлияет на переговоры в МГ ОБСЕ
17 февраля 2017 - 13:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Конституционный референдум в Нагорно-Карабахской республике не сможет повлиять на переговоры в рамках Минской группы (МГ) ОБСЕ. Такое мнение выразили в департаменте информации и печати МИД РФ.
Конституционный референдум в НКР назначен на 20 февраля. Новый проект конституции предполагает переход к президентской форме правления. По действующей конституции (2006) форма правления в НКР — полупрезидентская. Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) заявили, что не примут результатов референдума по проекту новой конституции НКР.
«Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса», — указали в департаменте, передает РИА Новости.
«При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого "конституционного референдума», — заключили в МИД, отвечая на просьбу прокомментировать намеченный на 20 февраля в НКР референдум.
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Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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