Два прозападных блока примут участия в парламентских выборах в Армении

PanARMENIAN.Net - На предстоящих апрельских парламентских выборах в Армении будут участвовать два прозападныхблока: «Елк» (Выход) и «Свободные демократы», также одна пророссийская - Коммунистическая партия, правда, у последней шансы пройти в парламент равны нулю.

Позиция остальных 6 политических сил относительно внешней политики изменилась. В настоящий момент они следуют пророссийской политике, так как в основном выступали за соглашение об ассоциации с ЕАЭС.

РПА, «Процветающая Армения», «АРФ Дашнакцутюн» , «Армянское возрождение»,также как «Армянский национальный конгресс, ранее были сторонниками соглашения об ассоциации с ЕС, но позже, когда президент Армении Серж Саргсян неожиданно объявил о вступлении Армении в Таможенный Союз и присоединении к Евразийского экономическому союзу, тогда эти 5 партий дали свое согласие.

Против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу выступали против депутаты из блока «ЕЛК» Никол Пашинян и Эдмон Марукян,также Хачатур Кокобелян из «Свободных демократов». Депутат Грант Багратян раскритиковал предложенное соглашение, объявив, что по данному вопросу нужно провести референдум.

Еще один ключевой представитель блока «ЕЛК» Арам Саркисян, обращаясь к политической деятельности экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна, раскритиковал тот факт, что Оганян выступал за продление воинского договора о присутствии РФ в Армении.

Присоединившие к блоку «Осканян – Раффи – Оганян» представители партии «Наследие» также голосовали против соглашения о членстве в Евразийском экономическом союзе. Правда отношение альянса к вопросу остаются не ясными: Осканян не принимал участия в голосовании, а в программе руководимой им партии «Единение» не содержится ни слова о Евразийском экономическом союзе, отношение Оганяна также не известно.

Результаты ежегодного исследования «Интеграционный барометр ЕАБР» показали, что самые низкие показатели поддержки евразийской интеграции в Армении. Если в 2013 году, когда страна официально присоединилась к ЕАЭС, 67% населения относились к этом положительно и всего 5% - отрицательно, то в 2014 году показатель положительного отношения снизился до 64%, а отрицательного возрос до 8%. В 2015 году уже 10% населения Армении отрицательно относились к ЕАЭС, а положительно - 56%, в 2016 году показатель положительного отношения к евразийской интеграции в стране резко снизился до 46%, а отрицательного - возрос до 15%.

На саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года также планировалось подписание Соглашения об ассоциации Армении и Евросоюза, однако 3 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Армении Серж Саргсян подтвердил желание Армении вступить в Таможенный союз и включиться в процесс формирования Евразийского экономического союза. Это решение Армении вызвало критику со стороны европейских структур и экспертных кругов, которые заявили, что Армения практически прервала переговоры с Европой, что сделало невозможным парафирование Соглашения об Ассоциации с ЕС.

Армения со 2 января 2015 года стала полноправным членом Евразийского экономического союза.

Армянская сторона подписала договор в Минске 10 октября 2014 года. Документ до конца года ратифицировали РФ, Белоруссия и Казахстан.