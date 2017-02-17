Моуринью объяснил отстутствие Мхитаряна в матче против «Сент-Этьеном»

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил отстутствие полузащитника Генриха Мхитаряна на первой игре 1/16 финала Лиги Европы с французским «Сент-Этьеном».

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сент-Этьен» со счетом 3:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Хэт-трик оформил Златан Ибрагимович.

По словам наставника, капитан сборной Армении был нездоров, и он решил не рисковать. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Португалец заверил, что ничего серьезного с 28-летним футболистом не произошло, и он будет готов к матчу Кубка Англии против «Блэкберну».