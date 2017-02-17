Моуринью объяснил отстутствие Мхитаряна в матче против «Сент-Этьеном»
17 февраля 2017 - 13:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил отстутствие полузащитника Генриха Мхитаряна на первой игре 1/16 финала Лиги Европы с французским «Сент-Этьеном».
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сент-Этьен» со счетом 3:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Хэт-трик оформил Златан Ибрагимович.
По словам наставника, капитан сборной Армении был нездоров, и он решил не рисковать. Об этом сообщает Manchester Evening News.
Португалец заверил, что ничего серьезного с 28-летним футболистом не произошло, и он будет готов к матчу Кубка Англии против «Блэкберну».
Самое значимое
«Я благодарен Клоппу. Он работал над моими внутренними качествами и психологическим состоянием»,- заявил Мхитарян
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Стартовавший с 1/8 финала Асланян сразился на ковре со своим соотечественником Грачья Малхасяном, представляющим Францию, и в борьбе за «золото» одержал победу со счетом 10:2
Отборочный турнир ЧЕ проходит с 26 по 29 января. В следующих матчах сборная Армении встретится со сборными Латвии и Эстонии
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