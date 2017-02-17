Предвыборный штаб блока «Оганян-Раффи-Осканян» возглавит Армен Мартиросян из партии «Наследие»
17 февраля 2017 - 14:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Предвыборный штаб блока «Оганян-Раффи-Осканян» возглавит зампредседателя партии «Наследие» Армен Мартиросян. Об этом сообщил 17 февраля на пресс-конференции бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, возглавляющий пропорциональный избирательный список блока.
Он отметил, что предвыборная программа блока «Оганян-Раффи-Осканян» будет готова и представлена обществу в ближайшее время.
«В ходе нашей агиткампании особая важность будет придаваться вопросу безопасности Армении и Арцаха», – сообщил Оганян, пишет Panorama.am.
Что же касается пропорционального избирательного списка блока, Оганян отметил, что в список включены выделяющиеся образованностью, высокими человеческими качествами люди.
Председатель партии «Единение», экс-глава МИД РА Вардан Осканян в свою очередь заявил, что он, переехав из США в Армению, всю свою деятельность, профессиональные и человеческие качества поставил на службу Армении.
По его словам, лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян, находящийся на 11-м месте в пропорциональном избирательном списке блока, своей искренностью, патриотизмом удостоился любви и уважения народа.
13 февраля бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, лидер партии «Единение», экс-глава МИД РА Вардан Осканян и председатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян в преддверии парламентских выборов 2 апреля подписали меморандум о создании блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО). В первую десятку пропорционального избирательного списка данного блока включены: Сейран Оганян (беспартийный), Армен Мартиросян («Наследие»), Вардан Осканян («Единение»), Элинар Варданян («Единение»), Ваагн Ованнисян («Наследие»), Андраник Теванян («Единение»), Степан Маркарян («Единение»), Сусанная Мурадян («Наследие»), Гегам Назарян («Единение»), Гарник Саакян («Наследие»), Раффи Ованнисян («Наследие»). Список состоит из 148 кандидатов.
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