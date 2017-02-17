Оганян: Главная задача Армении - безопасность, действующая политическая система исчерпала себя
17 февраля 2017 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Главной задачей Армении является безопасность, а действующая политическая система исчерпала свои ресурсы. Об этом заявил в ходе встречи с журналистами возглавляющий список альянса «Осканян – Раффи – Оганян» экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.
«Первостепенной задачей Армении является безопасность. Наше государство пребывает в крайне сложном и конфликтном регионе, и мы не вправе забывать об этом ни на секунду. Если безопасность неполноценна, то все остальные проблемы и задачи придется рассматривать только в контексте безопасности.
Безопасность – это не только армия, хотя в Армении это наиболее состоявшаяся система безопасности, уровень которой повысился»,- сказал Оганян.
По его словам, для обеспечения безопасности большую роль играет экономика страны, благосостояние граждан, логика темпов эмиграции и развития общества.
«Если следовать действующей модели, то ресурсы для прогресса давно исчерпаны, нам нужна новая экономическая, внешняя политика, новые подходы и новая элита. Только так можно повысить уровень безопасности»,- подчеркнул Оганян.
По его словам, у них есть серьезная команда, которая представит стратегический пересмотр по сферам.
«Я понимаю, что альянсу «Осканян – Раффи – Оганян» придется нелегко. Будет большое противостояние, уже есть докозательства этого: кампания, которая уже началась против нашего альянса, его членов, лично меня, в ней участвуют различные политические деятели, работники средств массовой информации, а также партии и блоки. Было бы наивно полагать, что мы не рассчитали всего этого и не будем предпринимать шаги», - заметил Оганян.
Он также заявил, что никогда не имел каких-либо проблем с президентом Армении Сержем Саргсяном: «У меня нет каких-либо проблем с президентом Армении, кроме того, что у нас различные точки зрения относительно формирования и реализации системы государственного управления. Эти точки зрения я выскажу в ходе нашей программной деятельности».
13 февраля бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, лидер партии «Единение», экс-глава МИД РА Вардан Осканян и председатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян в преддверии парламентских выборов 2 апреля подписали меморандум о создании блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО). В первую десятку пропорционального избирательного списка данного блока включены: Сейран Оганян (беспартийный), Армен Мартиросян («Наследие»), Вардан Осканян («Единение»), Элинар Варданян («Единение»), Ваагн Ованнисян («Наследие»), Андраник Теванян («Единение»), Степан Маркарян («Единение»), Сусанная Мурадян («Наследие»), Гегам Назарян («Единение»), Гарник Саакян («Наследие»), Раффи Ованнисян («Наследие»). Список состоит из 148 кандидатов.
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