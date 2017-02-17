// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Столица Болгарии признана самым дешевым городом мира для туристов

Столица Болгарии признана самым дешевым городом мира для туристов
17 февраля 2017 - 14:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Столица Болгарии София была признана самым дешевым городом мира для туристов в 2017 году. Об этом сообщает компания Hoppa, которая занимается трансфером в аэропортах.

Эксперты фирмы выяснили, что день отдыха обойдется одному путешественнику в Софии в 47.8 доллара. В эту сумму входит плата за номер в отеле, еду, напитки, поездки на такси и развлечения.

Вторым по дешевизне для туристов городом оказался Каир (Египет). Там отдыхающий потратит за день в среднем 48.9 доллара. Замыкает тройку испанский населенный пункт Картахена (49.7 доллара), пишет Lenta.ru.

Четвертое место досталось Бухаресту. Отдых в столице Румынии оценили примерно в 55 долларов. Пятая строчка досталась Анталье (Турция) с результатом в 55.03 доллара. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также были включены Сиемреап в Камбодже, Киев, Манила (Филиппины), Мехико и Слима (Мальта).

В список дешевых туристических направлений, состоящий из 84 направлений, также попала Москва. Турист сможет развлечься в российской столице примерно за 83.6 доллара.

Швейцарский Цюрих стал самым дорогим городом, там 1 день обойдется туристу в 211.3 доллара.

В 2016 году наиболее бюджетным городом для путешественников специалисты Hoppa признали Будапешт. В тройку лидеров также попали Бангкок и португальский Фару.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Назван самый дешевый для туристов город мира
 Самое значимое
Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человекAmnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Армянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в АвстралииАрмянка Глэдис Береджиклян может стать премьером штата Новый Южный Уэльс в Австралии
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
Срок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условияхСрок договора Грузии с «Газпромом» истек: Стороны пока не договорились о новых условиях
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
 Статьи
С миром и надеждой для всего человечества

Главные научные события января

 Самое читаемое в разделе
Ученые выяснили, какие элементы женского танца наиболее привлекательны
Террористы ИГ в Эль-Бабе казнили 40 мирных граждан
Российские военные предотвратили бой между повстанцами и военными в Сирии
Офис азербайджанского омбудсмена: Лапшин может сесть в тюрьму на срок более года
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Эрмитаже пройдут мероприятия, посвященные 130-летию Иосифа Орбели В Санкт-Петербургском Государственным Эрмитаже 17 февраля пройдут мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения академика, ученого-востоковеда Иосифа Орбели.
Мониторинг ОБСЕ на границе Армении с Азербайджаном прошел без инцидентов Внимание должностных лиц ОБСЕ было привлечено к тому обстоятельству, что азербайджанская сторона постоянно держит под огнем приграничные населенные пункты, пастбища и поля.
Командос обнародовал документ: Население Ходжалу могло беспрепятственно покинуть город в 1992 году В записи говорится, что после освобождения Ходжалу в азербайджанском военном штабе был обнаружен ряд документов
Карабахские правозащитники посетили азербайджанского диверсанта Гусейнзаде Карабахские правозащитники 16 февраля посетили арестованного в Нагорно-Карабахской Республике гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде.