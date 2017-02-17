Столица Болгарии признана самым дешевым городом мира для туристов
17 февраля 2017 - 14:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Столица Болгарии София была признана самым дешевым городом мира для туристов в 2017 году. Об этом сообщает компания Hoppa, которая занимается трансфером в аэропортах.
Эксперты фирмы выяснили, что день отдыха обойдется одному путешественнику в Софии в 47.8 доллара. В эту сумму входит плата за номер в отеле, еду, напитки, поездки на такси и развлечения.
Вторым по дешевизне для туристов городом оказался Каир (Египет). Там отдыхающий потратит за день в среднем 48.9 доллара. Замыкает тройку испанский населенный пункт Картахена (49.7 доллара), пишет Lenta.ru.
Четвертое место досталось Бухаресту. Отдых в столице Румынии оценили примерно в 55 долларов. Пятая строчка досталась Анталье (Турция) с результатом в 55.03 доллара. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также были включены Сиемреап в Камбодже, Киев, Манила (Филиппины), Мехико и Слима (Мальта).
В список дешевых туристических направлений, состоящий из 84 направлений, также попала Москва. Турист сможет развлечься в российской столице примерно за 83.6 доллара.
Швейцарский Цюрих стал самым дорогим городом, там 1 день обойдется туристу в 211.3 доллара.
В 2016 году наиболее бюджетным городом для путешественников специалисты Hoppa признали Будапешт. В тройку лидеров также попали Бангкок и португальский Фару.
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