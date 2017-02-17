Цукерберг заявил о намерении сменить формат Facebook
17 февраля 2017 - 14:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Марк Цукерберг намерен заняться развитием социальной инфраструктуры для формирования глобального сообщества на базе основанной им соцсети Facebook. Об этом он написал 16 февраля в обращении к пользователям.
«Сейчас по всему миру есть люди, которые остались за бортом глобализации, и движения, выступающие за отход от глобальных связей», - констатировал основатель Facebook.
В этой связи Цукерберг хочет перейти от формата соцсети для друзей и семьи к развитию глобальной социальной инфраструктуры.
«В такие времена, как сейчас, самое важное, что мы в Facebook можем сделать - это создать социальную инфраструктуру, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое работает для всех нас», - подчеркнул Цукерберг, пишет Deutsche Welle.
Он выделил пять основных направлений - развитие взаимной поддержки, обеспечение безопасности, информированности, гражданской активности и вовлеченности представителей разных культур и взглядов.
В частности, говоря о распространении информации, Цукерберг выразил обеспокоенность по поводу «пузырей фильтров» (персонализация поиска и показа информации, при которой пользователь видит только то, что ему нравится и соответствует его взглядам. - rед.) и распространения фейковых новостей. По мнению Цукерберга, проблемой является и то, что сенсационные и простые сообщения распространяются быстрее остальных.
«В худшем случае, происходит упрощение важных тем и их гиперболизация до крайностей», - посетовал глава соцсети.
Чтобы ограничить распространение кричащих заголовков, Facebook вводит алгоритмы по учету, читал ли пользователь статью по ссылке, прежде чем ей поделиться. Это обстоятельство влияет на показ таких материалов в ленте новостей юзеров.
Кроме того, Цукерберг отметил, что Facebook разработал искусственный интеллект, который должен распознавать запрещенный контент. Эта технология начнет частично применяться уже в 2017 году.
В социальной сети Facebook зарегистрированы около 1.9 млрд активных пользователей.
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