Осканян: При приходе к власти, нашей основной целью будет экономический рост и повышение уровня жизни

PanARMENIAN.Net - Лидер партии «Единение» Вардан Осканян убежден, что сегодняшний бюджет страны диктуется экономической программой Армении.

«Сегодня власти преследуют одну цель – любым способом заставить бизнес платить», - сказал Осканян на пресс-конференции представителей альянса «Осканян – Раффи – Оганян», передает Aysor.am.

«Нашей основной целью будет экономический рост, создание рабочих мест, повышение уровня жизни. После прихода к власти, мы поступим по-другому: бюджет не будет диктовать политику, наоборот, политика будет диктовать бюджет», - заявил Осканян.

Он также отметил, что бизнес и политика настолько срослись, что «сегодня их задача – только заработать деньги».

Ранеевозглавляющий список альянса «Осканян – Раффи – Оганян» экс-министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что главной задачей Армении является безопасность, а действующая политическая система исчерпала свои ресурсы.

13 февраля бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, лидер партии «Единение», экс-глава МИД РА Вардан Осканян и председатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян в преддверии парламентских выборов 2 апреля подписали меморандум о создании блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО). В первую десятку пропорционального избирательного списка данного блока включены: Сейран Оганян (беспартийный), Армен Мартиросян («Наследие»), Вардан Осканян («Единение»), Элинар Варданян («Единение»), Ваагн Ованнисян («Наследие»), Андраник Теванян («Единение»), Степан Маркарян («Единение»), Сусанная Мурадян («Наследие»), Гегам Назарян («Единение»), Гарник Саакян («Наследие»), Раффи Ованнисян («Наследие»). Список состоит из 148 кандидатов.