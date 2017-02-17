Карабахские правозащитники посетили азербайджанского диверсанта Гусейнзаде
17 февраля 2017 - 14:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Карабахские правозащитники 16 февраля посетили арестованного в Нагорно-Карабахской Республике гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде.
В заявлении правозащитников сообщаетс, что 16 февраля координатор Нагорно-Карабахского Комитета «Хельсинкская Инициатива-92» (НКК «ХИ-92»), лауреат международных премий по правам человека, доктор Карен Оганджанян и исполнительный директор НКК «ХИ-92» Светлана Джангирян посетили азербайджанского военнопленного Эльнура Гусейнзаде.
Карабахские правозащитники ознакомились с условиями содержания азербайджанского военнопленного, поинтересовались состоянием его здоровья.
«В ходе проведенного мониторинга и длительной беседы с Эльнуром Гусейнзаде правозащитники констатировали факт соответствия условий содержания азербайджанского военнопленного международному гуманитарному праву.
Власти НКР демонстрируют гуманное отношение к азербайджанскому военнопленному, международные организации и правозащитники имеют доступ для проведения постоянного мониторинга за условиями содержания военнопленного. Психологическое состояние задержанного азербайджанца нормальное и он очень положительно оценивает отношение карабахских властей к нему.
НКК «ХИ-92» будет продолжать постоянный мониторинг за условиями содержания Эльнура Гусейнзаде», - говорится в заявлении.
Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорно-Карабахской Республики (НКР) 3 февраля сообщила: Пленный 1 февраля при попытке разведывательно-диверсионного проникновения азербайджанский военнослужащий Эльнур Гусейнзаде задержан. По факту совершения Э.Гусейнзаде попытки диверсии и незаконного пересечения государственной границы НКР возбуждено уголовное дело по ст. 33-317 и ч.1 ст. 350 УК НКР. Ведется следствие. «1 февраля 2017 года в направлении села Талиш (Талыш) НКР группа военнослужащих ВС Азербайджана, воспользовавшись туманом, предприняла попытку диверсии. Попытка была пресечена передовыми подразделениями Армии обороны НКР. В тот же день, около 15:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из боевых позиций АО НКР был обнаружен и подвергнут приводу в СНБ НКР член незаконно пересекшей охраняемую государственную границу НКР диверсионной группы, гражданин Азербайджана, военнослужащий разведывательной роты 157-й мотострелковой бригады ВС Азербайджана Эльнур Гусейнзаде», – указала СНБ НКР.
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