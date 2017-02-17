Командос обнародовал документ: Население Ходжалу могло беспрепятственно покинуть город в 1992 году
17 февраля 2017 - 16:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Герой Карабахской войны, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос), разместил на своей странице в Facebook документ, подтверждающий, что жители Ходжалу могли беспрепятственно покинуть город в феврале 1992 года.
В записи говорится, что после освобождения Ходжалу в азербайджанском военном штабе был обнаружен ряд документов.
«Один из документов свидетельствует о том, что азербайджанцы могли покинуть город по двум направлениям, которые позволяли обеспечить передвижение не только людей, но и военной техники»,- отметил Командос.
По его словам, один из документов, с которым генерал предложил ознакомиться, свидетельствует о том, что мирные жители могли покинуть город по известными им дорогам, которыми они пользовались.
Документ называется «Сведения о возможных путях массового вывода населения г. Ходжалы».
Например, в первом пункте документа отмечается, что из «Ходжалу можно пройти пешком по газопроводу до армянского села Кятук. Ниже указанного села и с. Нахчываник Аскеранского района имеется возможность дойти до азербайджанского села Шелли Агдамского района (расстояние около 20 км)».
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