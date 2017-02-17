// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Командос обнародовал документ: Население Ходжалу могло беспрепятственно покинуть город в 1992 году

Командос обнародовал документ: Население Ходжалу могло беспрепятственно покинуть город в 1992 году
17 февраля 2017 - 16:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Герой Карабахской войны, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос), разместил на своей странице в Facebook документ, подтверждающий, что жители Ходжалу могли беспрепятственно покинуть город в феврале 1992 года.

В записи говорится, что после освобождения Ходжалу в азербайджанском военном штабе был обнаружен ряд документов.

«Один из документов свидетельствует о том, что азербайджанцы могли покинуть город по двум направлениям, которые позволяли обеспечить передвижение не только людей, но и военной техники»,- отметил Командос.

По его словам, один из документов, с которым генерал предложил ознакомиться, свидетельствует о том, что мирные жители могли покинуть город по известными им дорогам, которыми они пользовались.

Документ называется «Сведения о возможных путях массового вывода населения г. Ходжалы».

Например, в первом пункте документа отмечается, что из «Ходжалу можно пройти пешком по газопроводу до армянского села Кятук. Ниже указанного села и с. Нахчываник Аскеранского района имеется возможность дойти до азербайджанского села Шелли Агдамского района (расстояние около 20 км)».

 Самое значимое
Стартовал процесс выдвижения партий и блоков на парламентские выборы в АрменииСтартовал процесс выдвижения партий и блоков на парламентские выборы в Армении
Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
МИД Армении предпринимает меры в связи с диверсией со стороны ВС Азербайджана на госгранице РАМИД Армении предпринимает меры в связи с диверсией со стороны ВС Азербайджана на госгранице РА
«МИД Армении предпринимает соответствующие меры», - сказал пресс-секретарь МИД Тигран Балаян
Президент Ирана прибыл в Армению с официальным визитомПрезидент Ирана прибыл в Армению с официальным визитом
В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.
Саргсян, Тер-Петросян и Царукян могут возглавить предвыборные списки на парламентских выборах в АрменииСаргсян, Тер-Петросян и Царукян могут возглавить предвыборные списки на парламентских выборах в Армении
Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
Partner news
 Статьи
Как Запад отказывался вооружать Азербайджан

Оружейный бизнес и карабахское противостояние

 Самое читаемое в разделе
Минобороны Армении: На армяно-азербайджанской госгранице ситуация относительно спокойная
Минобороны Армении располагает неопровержимыми доказательствами агрессии Азербайджана
МИД Армении призывает международное сообщество и МГ ОБСЕ отрезвить азербайджанское руководство
Первый президент РА: У Армении одна проблема - карабахский конфликт
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Японский журналист: Убитый брат Ким Чен Ына был уверен, что северокорейский режим без перемен рухнет Японский журналист Йоджи Гоми (Yoji Gomi) раскрыл подробности о личности сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, который был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.
В Эрмитаже пройдут мероприятия, посвященные 130-летию Иосифа Орбели В Санкт-Петербургском Государственным Эрмитаже 17 февраля пройдут мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения академика, ученого-востоковеда Иосифа Орбели.
Мониторинг ОБСЕ на границе Армении с Азербайджаном прошел без инцидентов Внимание должностных лиц ОБСЕ было привлечено к тому обстоятельству, что азербайджанская сторона постоянно держит под огнем приграничные населенные пункты, пастбища и поля.
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии «За» документ, предложенный экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры о Brexit Ги Верхофстадтом, проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся.