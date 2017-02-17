Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
17 февраля 2017 - 15:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Европарламент поддержал резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии.
«За» документ, предложенный экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры о Brexit Ги Верхофстадтом, проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся.
Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора ЕС, передает Интерфакс.
«По сути Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского союза отказываться от выполнения коллективных решений», - говорится в сообщении.
Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что изменение основополагающих договоров ЕС сейчас не является приоритетом.
Ги Верхофстадт возглавляет либеральный блок в Европарламенте и считается лидером европейских федералистов, которые выступают за расширение и укрепление союза.
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