Мониторинг ОБСЕ на границе Армении с Азербайджаном прошел без инцидентов
17 февраля 2017 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - На армяно-азербайджанской границе, близ населенного пункта Чинари Тавушской области Армении, офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 16 февраля был проведен мониторинг госграницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.
В ходе мониторинга случаев нарушения режима прекращения огня и инцидентов не зарегистрировано.
Внимание должностных лиц ОБСЕ было привлечено к тому обстоятельству, что азербайджанская сторона постоянно держит под огнем приграничные населенные пункты, пастбища и поля.
С армянской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов (Болгария) и Иржи Аберле (Чехия).
После мониторинга на брифинге в сельской администрации Чинари представителям ОБСЕ были представлены ситуация на границе, статистика случаев нарушений режима прекращения огня азербайджанской стороной.
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