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Мониторинг ОБСЕ на границе Армении с Азербайджаном прошел без инцидентов

Мониторинг ОБСЕ на границе Армении с Азербайджаном прошел без инцидентов
17 февраля 2017 - 15:34 AMT

PanARMENIAN.Net - На армяно-азербайджанской границе, близ населенного пункта Чинари Тавушской области Армении, офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 16 февраля был проведен мониторинг госграницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

В ходе мониторинга случаев нарушения режима прекращения огня и инцидентов не зарегистрировано.

Внимание должностных лиц ОБСЕ было привлечено к тому обстоятельству, что азербайджанская сторона постоянно держит под огнем приграничные населенные пункты, пастбища и поля.

С армянской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов (Болгария) и Иржи Аберле (Чехия).

После мониторинга на брифинге в сельской администрации Чинари представителям ОБСЕ были представлены ситуация на границе, статистика случаев нарушений режима прекращения огня азербайджанской стороной.

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