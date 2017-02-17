В Эрмитаже пройдут мероприятия, посвященные 130-летию Иосифа Орбели
17 февраля 2017 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В Санкт-Петербургском Государственным Эрмитаже 17 февраля пройдут мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения академика, ученого-востоковеда Иосифа Орбели.
«Большую часть своей жизни Иосифа Абгарович Орбели посвятил изучению культуры народов Ближнего Востока и Кавказа. Археолог и искусствовед, арменовед и курдовед, завоевавший известность во многом благодаря раскопкам столицы средневековой Армении – городища Ани, И.А. Орбели сыграл важную роль в жизни и истории Эрмитажа в трудные послереволюционные и военные годы», - говорится в сообщении организаторов.
В программе - экскурсия по залу культуры и искусства Армении - «Эрмитаж академика И.А. Орбели», также вечер в Эрмитажном театре при участии директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Ожидается также выступление ансамбля «Дудук бэнд».
Иосиф Орбели - советский востоковед и общественный деятель, академик АН СССР, академик АН Армянской ССР, доцент и профессор Петербургского университета. Работал в Государственном Эрмитаже, где создал отдел Востока — крупнейший тогда центр советского востоковедения, был директором Эрмитажа.
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Полотно Ивана Айвазовского «Вид Константинополя и Босфорского залива», написанное выдающимся маринистом в 1856 году, включено в десятку самых дорогих картин русских художников в последние пять лет по версии издания The Art Newspaper.
Героями документального кино являются общественные и политические деятели армянского происхождения из разных стран, среди которых французский шансонье Шарль Азнавур и певица Рози Армен, скрипач Ара Маликян, популярный армянский музыкант Арто Тунчбояджан, летчик-испытатель Рубен Есаян
На выставке будут представлены 54 работы 19 художников, среди которых — Мартирос Сарьян, Вардгес Суренянц, Егише Тадевосян и Седрак Аракелян
Соответствующее решение принято 15-го декабря на заседании правительства Армении.
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