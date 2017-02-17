В Эрмитаже пройдут мероприятия, посвященные 130-летию Иосифа Орбели

PanARMENIAN.Net - В Санкт-Петербургском Государственным Эрмитаже 17 февраля пройдут мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения академика, ученого-востоковеда Иосифа Орбели.

«Большую часть своей жизни Иосифа Абгарович Орбели посвятил изучению культуры народов Ближнего Востока и Кавказа. Археолог и искусствовед, арменовед и курдовед, завоевавший известность во многом благодаря раскопкам столицы средневековой Армении – городища Ани, И.А. Орбели сыграл важную роль в жизни и истории Эрмитажа в трудные послереволюционные и военные годы», - говорится в сообщении организаторов.

В программе - экскурсия по залу культуры и искусства Армении - «Эрмитаж академика И.А. Орбели», также вечер в Эрмитажном театре при участии директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Ожидается также выступление ансамбля «Дудук бэнд».

Иосиф Орбели - советский востоковед и общественный деятель, академик АН СССР, академик АН Армянской ССР, доцент и профессор Петербургского университета. Работал в Государственном Эрмитаже, где создал отдел Востока — крупнейший тогда центр советского востоковедения, был директором Эрмитажа.