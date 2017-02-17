Японский журналист: Убитый брат Ким Чен Ына был уверен, что северокорейский режим без перемен рухнет

PanARMENIAN.Net - Японский журналист Йоджи Гоми (Yoji Gomi) раскрыл подробности о личности сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, который был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

В 2012 году Гоми выпустил книгу, в основу которой легли личные беседы и электронная переписка с погибшим, а свежие комментарии репортера публикует японская газета Tokyo Shimbun, передает Lenta.ru.

По словам журналиста, Ким Чон Нам даже до отъезда из КНДР выступал за проведение реформ в стране. Позднее он также неоднократно выражал уверенность в том, что северокорейский режим без перемен рухнет, а Ким Чен Ын не продержится долго на посту главы республики.

В то же время Гоми утверждает, что Ким Чон Нам никогда не виделся с младшим братом, а во время личных интервью, когда речь заходила о руководстве КНДР, он «потел и вел себя скованно».

«Казалось, что он пытался прочувствовать, как его слова будут восприняты», — отметил журналист.

Он также выразил уверенность в том, что убийство Ким Чон Нама может привести к ухудшению отношений между КНДР и Китаем, давним сторонником Пхеньяна. Это, по его словам, связано с тем, что убитый проживал на территории КНР и даже получил гарантии безопасности от Пекина.

«До сих пор не было никаких официальных комментариев от Китая по поводу этого инцидента. Это может указывать на некоторое недоумение с их стороны», — добавил журналист.

Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. По информации СМИ, за преступлением могли стоять власти КНДР.

Погибший является внебрачным сыном бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира. Он покинул КНДР в 2001 году и с этого момента не бывал на родине. До эмиграции занимал в правительстве страны ряд высоких должностей.