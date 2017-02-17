Японский журналист: Убитый брат Ким Чен Ына был уверен, что северокорейский режим без перемен рухнет
17 февраля 2017 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Японский журналист Йоджи Гоми (Yoji Gomi) раскрыл подробности о личности сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, который был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.
В 2012 году Гоми выпустил книгу, в основу которой легли личные беседы и электронная переписка с погибшим, а свежие комментарии репортера публикует японская газета Tokyo Shimbun, передает Lenta.ru.
По словам журналиста, Ким Чон Нам даже до отъезда из КНДР выступал за проведение реформ в стране. Позднее он также неоднократно выражал уверенность в том, что северокорейский режим без перемен рухнет, а Ким Чен Ын не продержится долго на посту главы республики.
В то же время Гоми утверждает, что Ким Чон Нам никогда не виделся с младшим братом, а во время личных интервью, когда речь заходила о руководстве КНДР, он «потел и вел себя скованно».
«Казалось, что он пытался прочувствовать, как его слова будут восприняты», — отметил журналист.
Он также выразил уверенность в том, что убийство Ким Чон Нама может привести к ухудшению отношений между КНДР и Китаем, давним сторонником Пхеньяна. Это, по его словам, связано с тем, что убитый проживал на территории КНР и даже получил гарантии безопасности от Пекина.
«До сих пор не было никаких официальных комментариев от Китая по поводу этого инцидента. Это может указывать на некоторое недоумение с их стороны», — добавил журналист.
Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. По информации СМИ, за преступлением могли стоять власти КНДР.
Погибший является внебрачным сыном бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира. Он покинул КНДР в 2001 году и с этого момента не бывал на родине. До эмиграции занимал в правительстве страны ряд высоких должностей.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
В Эрмитаже пройдут мероприятия, посвященные 130-летию Иосифа Орбели В Санкт-Петербургском Государственным Эрмитаже 17 февраля пройдут мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения академика, ученого-востоковеда Иосифа Орбели.
Мониторинг ОБСЕ на границе Армении с Азербайджаном прошел без инцидентов Внимание должностных лиц ОБСЕ было привлечено к тому обстоятельству, что азербайджанская сторона постоянно держит под огнем приграничные населенные пункты, пастбища и поля.
Командос обнародовал документ: Население Ходжалу могло беспрепятственно покинуть город в 1992 году В записи говорится, что после освобождения Ходжалу в азербайджанском военном штабе был обнаружен ряд документов
Карабахские правозащитники посетили азербайджанского диверсанта Гусейнзаде Карабахские правозащитники 16 февраля посетили арестованного в Нагорно-Карабахской Республике гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде.