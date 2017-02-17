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Правительство РА ищет инвестора для создания общественного транспорта между Ереваном и «Звартноцем»

Правительство РА ищет инвестора для создания общественного транспорта между Ереваном и «Звартноцем»
17 февраля 2017 - 18:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении ищет инвесторов для внедрения общественного транспорта между Ереваном и международным аэропортом «Звартноц».

Соответствующая программа размещена на сайте для привлечения инвестиций investmentsprojects.am.

В описании программы описаны разные варианты связи между столицей Армении и аэропортом. Так, предлагается построить линию метро от станции «Чарбах» до аэропорта (примерная стоимость - $951.4 млн), линию метро от станции «Еритасардакан» до административного района Малатия-Себастия и «Звартноца» ($1.769 млрд), проект двух железнодорожных каналов (Давташен - Малатия-Себастия - аэропорт стоимостью $302 млн или от станции «Сасунци Давид» до аэропорта стоимостью $77 млн) и запустить автобусную сеть стоимостью $0.5 млн.

В 2015 году пассажиропоток в аэропорту «Звартноц» достиг 1.9 млн.

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