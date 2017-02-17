Sony спасет Samsung от взрывающихся аккумуляторов

PanARMENIAN.Net - Samsung выбрала компанию Sony в качестве поставщика аккумуляторов для Galaxy S8.

Gодразделение Sony, ответственное за производство батарей, уже подписало соглашение на выполнение заказа. По словам источника издания, Samsung пытается таким образом избежать взрывов аккумуляторов, как это было с Galaxy Note 7, передает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Кроме Sony, поставками батарей для Galaxy S8 займется компания Murata Manufacturing. При этом собственное производство Samsung до сих пор не отвечает новым требованиям безопасности.

В конце января 2017 года корпорация Samsung провела пресс-конференцию в своей штаб-квартире в Сеуле, на которой назвала причину самовозгораний смартфонов Galaxy Note 7. В ходе расследования выяснилось, что взрывы могли быть вызваны недочетами проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройств.