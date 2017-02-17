Обнародован порядок голосования находящихся в Ереване граждан НКР на референдуме
17 февраля 2017 - 17:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Постоянное представительство Нагорно-Карабахской Республики в Армении представило порядок голосования на конституционном референдуме Арцаха для граждан страны, находящихся в Армении.
В день референдума 20 февраля можно будет проголoсовать на открытом в постпредстве избирательном участке Е/1 в период 08:00-20:00 (по ереванскому времени).
Отмечается, что избиратели должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Постпредство располагается по адресу Ереван, ул.Наири Зарьяна 17а
Конституционный референдум в НКР назначен на 20 февраля. Новый проект конституции предполагает переход к президентской форме правления. По действующей конституции (2006) форма правления в НКР — полупрезидентская. Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) заявили, что не примут результатов референдума по проекту новой конституции НКР.
Читайте также: МИД РФ: Референдум в Карабахе не повлияет на переговоры в МГ ОБСЕ
Самое значимое
По ее словам, согласно изменениям в законе, иностранные граждане смогут въехать в Армению по внутренним паспортам, что способствует развитию туризма
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства 16 февраля объявил о начале программы «Чистая Армения».
«В нашей стране это первый случай, когда заснят детеныш, что является доказательством той работы, которую проводит на юге Армении министерство экологии РА, сотрудники охраняемых природных территорий и международные организации», - говорится в сообщении
«Однозначно, что поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится»,- отметил Балаян
Partner news
Самое читаемое в разделе
СК Армении возбудил уголовное дело по факту агрессии Азербайджана и нарушении норм международного права
Последние новости
На Церере обнаружили необходимые для зарождения жизни органические молекулы Специалисты сообщают, что эти молекулы расположены в районе кратера Эрнутет на площади около тысячи квадратных километров
Ученые: Острый аппендицит у детей можно лечить без операции Исследователи изучили 10 научных работ и заключили, что в 97 процентах случаев антибиотики помогают справиться с аппендицитом, не вызывая серьезных нежелательных явлений
Sony спасет Samsung от взрывающихся аккумуляторов Gодразделение Sony, ответственное за производство батарей, уже подписало соглашение на выполнение заказа. По словам источника издания, Samsung пытается таким образом избежать взрывов аккумуляторов, как это было с Galaxy Note 7.
Правительство РА ищет инвестора для создания общественного транспорта между Ереваном и «Звартноцем» Соответствующая программа размещена на сайте для привлечения инвестиций investmentsprojects.am