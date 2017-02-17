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Обнародован порядок голосования находящихся в Ереване граждан НКР на референдуме

Обнародован порядок голосования находящихся в Ереване граждан НКР на референдуме
17 февраля 2017 - 17:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Постоянное представительство Нагорно-Карабахской Республики в Армении представило порядок голосования на конституционном референдуме Арцаха для граждан страны, находящихся в Армении.

В день референдума 20 февраля можно будет проголoсовать на открытом в постпредстве избирательном участке Е/1 в период 08:00-20:00 (по ереванскому времени).

Отмечается, что избиратели должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Постпредство располагается по адресу Ереван, ул.Наири Зарьяна 17а

Конституционный референдум в НКР назначен на 20 февраля. Новый проект конституции предполагает переход к президентской форме правления. По действующей конституции (2006) форма правления в НКР — полупрезидентская. Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) заявили, что не примут результатов референдума по проекту новой конституции НКР.

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