Ученые: Острый аппендицит у детей можно лечить без операции

PanARMENIAN.Net - Острый аппендицит у детей можно лечить антибиотиками почти так же эффективно, как с помощью операции. К этому выводу пришли исследователи из Великобритании и Канады, которые проанализировали научные работы по этой теме. Их выводы опубликованы в журнале Pediatrics.

Исследователи изучили 10 научных работ и заключили, что в 97% случаев антибиотики помогают справиться с аппендицитом, не вызывая серьезных нежелательных явлений. При этом у 14% пациентов воспаление возникнет снова, пишет Meduza.

Лечить аппендицит антибиотиками можно и у взрослых, но для них применение препаратов, возможно, менее эффективно, чем для детей.

Ученые пока не рекомендуют использовать антибиотики вместо операций, поскольку исследования проводились на малом количестве пациентов, и из результатов работ нельзя сделать надежные выводы.

Сейчас аппендицит лечат антибиотиками преимущественно в тех случаях, когда операция противопоказана или нет возможности ее провести. Такие ситуации могут возникнуть, например, если у человека патологический страх перед хирургическим вмешательством или если он находится в море, и нет возможности провести операцию.