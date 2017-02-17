На Церере обнаружили необходимые для зарождения жизни органические молекулы

PanARMENIAN.Net - Группа исследователей из Италии и США обнаружила на Церере алифатические органические соединения — молекулы, которые, как предполагается, необходимы для возникновения и поддержания жизни. Специалисты сообщают, что эти молекулы расположены в районе кратера Эрнутет на площади около тысячи квадратных километров.

Кратер Эрнутет, диаметр которого примерно равен 50 километрам, назван в честь древнеегипетской богини плодородия, и некоторые считают довольно символичным, что именно здесь были обнаружены важные «компоненты жизни», пишет «Московский Комсомолец».

По словам исследователей, органические молекулы — кериты и асфальтиты — по всей вероятности, образовались на поверхности планеты, а не были принесены астероидами и кометами — алифатические органические соединения считаются менее стабильными, чем ароматическими, и при столкновении двух небесных тел они, по всей вероятности, попросту разрушились бы. В этой связи еще интереснее, что молекулы, возникшие на планете, сосредоточены на одном конкретном ее участке, отмечают специалисты.

Карликовая планета Церера была открыта в 1801 году. Она названа в честь древнеримской богини плодородия. В 2007 году к этому космическому объекту была запущена космическая станция Dawn. Поиск органических молекул был одной из основных целей этой экспедиции. Особенно пристальное внимание к Церере ученых и даже людей, от науки сравнительно далеких, оказалось привлечено после того, как на поверхности карликовой планеты были обнаружены таинственные белые сверкающие пятна. Первоначально выдвигались самые разнообразные версии их происхождения, вплоть до самых фантастических. Впоследствии, впрочем, специалисты пришли к выводу, что пятна представляют собой гидратированный сульфат магния, оказавшийся на поверхности в результате процессов криовулканизма. В дальнейшем удалось выяснить, что в прошлом на Церере, по всей вероятности, было много вулканов, однако со временем они «разгладились», и на сегодняшний день можно увидеть лишь самый молодой из них — ему «всего» 200 миллионов лет.