Полиция Малайзии арестовала четвертого подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама
18 февраля 2017 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Малайзии сообщила об аресте четвертого подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама, брата главы КНДР Ким Чен Ына.
Задержанным оказался Ли Чон Чхоль 1970 года рождения, пишет «Коммерсант».
Подозреваемого арестовали вечером 17 февраля в штате Селангор, у него с собой были документы, выдаваемые властями Малайзии иностранным рабочим.
Ранее Северная Корея призвала Малайзию в срочном порядке выдать тело брата лидера КНДР, а также предоставить отчет о результатах вскрытия.
Ким Чон Нам был убит 13 февраля в Куала-Лумпуре. Предположительно, его отравили два агента северокорейской разведки в аэропорту малайзийской столицы. Ким Чон Нам проживал за пределами Северной Кореи и неоднократно публично выступал в поддержку реформ в этой стране.
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