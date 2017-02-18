Задержан сын лидера партии «Единение» Вардана Осканяна: Заведено уголовное дело
18 февраля 2017 - 14:07 AMT
PanARMENIAN.Net - 17 февраля был задержан сын лидера партии «Единение», экс-главы МИД Армении Вардана Осканяна – Ара Осканян.
17 февраля из Полиции РА были получены материалы, подготовленные на основании сообщения гражданина о том, что 16 февраля 2017 года его друг Грант Сирадарян и двоюродный брат Ара Осканян потребовали у него вернуть долг, против его воли удерживая его в автомобиле и не позволяя покинуть его, озвучивали угрозы о применении опасного для здоровья насилия.
Учитывая, что материалы содержат признаки преступления, предусмотренного пп. 1 и 2 ч.2 ст. 133 УК РА, 17 февраля в следственном отделе Абовяна следственного управления по Котайкской области СК РА было возбуждено уголовное дело.
По добытым следствием предварительным данным, 16 февраля, около 17:00, Н.Берберяна с прилегающей к магазину «Роберто» на улице Ленинградяна в Ереване территории посадили в автомобиль, отправились в город Абовян и против его воли, озвучивая угрозы о применении опасного для здоровья насилия, незаконно лишили его права на свободное передвижение, требуя вернуть долг в размере 1.500.000 драмов.
Осканян и Сирадарян 17 февраля были задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пп. 1 и 2 ч.2 ст.133 (Незаконное лишение человека свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения) УК РА. Последние отказались давать показания.
Полиция предпринимает необходимые следственные действия для обеспечения тщательного, беспристрастного и полного расследования всех обстоятельств дела.
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