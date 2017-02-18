Cпецпосланник генсека ООН выразил удовлетворение тем, что Армения оказывает гумпомощь Сирии и принимает беженцев

PanARMENIAN.Net - Участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 17 февраля провел встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стефаном де Мистурой. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Собеседники обсудили усилия, направленные на разрешение сирийского кризиса.

Спецпосланник генсека ООН проинформировал о последних развитиях и перспективах переговорного процесса.

Де Мистура выразил удовлетворение в связи с тем, что Армения в рамках своих возможностей последовательно оказывает гуманитарную помощь народу Сирии и принимает большое число пострадавших от кризиса беженцев.

16 февраля по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в их присутствии в Мюнхене состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейших встреч между главами МИД, а также визита сопредседателей в регион.

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