Армения направила в Сирию второй самолет с гумпомощью
18 февраля 2017 - 12:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Из Еревана в Сирию вылетел второй самолет с гуманитарным грузом, предназначенным для жителей Алеппо. На этот раз гуманитарную помощь, помимо продовольствия, составили одежда, спальные мешки и медицинские приборы и принадлежности.
«Около 20 тонн, куда входят продовольствие и одежда, спальные мешки и медицинские приборы и принадлежности. Самолет доставит груз в Латакию, после чего в сопровождении российского конвоя будет направлен в Алеппо», — сказал журналистам перед отправкой глава МЧС Армении Давид Тоноян, передает Sputnik-Армения.
По его словам, новые поставки зависят от запросов армянской общины Сирии.
В свою очередь министр по делам диаспоры Грануш Акопян отметила, что благодаря армяно-российскому сотрудничеству в течение четырех месяцев в Сирию направляется уже четвертый самолет с гуманитарным грузом.
«Важность груза — не столько в денежной ценности, сколько в моральном значении. Сирийские армяне чувствуют, что Армения рядом с ними», — сказала Акопян.
По ее словам, груз будет распределяться как среди армян, так и среди сирийцев. Она отметила, что не остаются в стороне армяне из других стран.
Так, армяне Краснодара отправили в Сирию муку, из которой выпекли хлеб, названный армянским и распределявшийся среди всех жителей страны. Она пожелала сирийскому народу терпения и скорейшего мира.
Первую часть помощи из Армении — 18,5 тонны — самолет военно-транспортной авиации России доставил на авиабазу Хмеймим несколько дней назад. В этом самолете находилось около 20-и наименований продовольствия: соки, консервированные овощи, варенья, мясные консервы.
Осенью 2016 года по поручению президента Армении Сержа Саргсяна два самолета из Армении доставили в Сирию первую партию гуманитарной помощи в 40 тонн.
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