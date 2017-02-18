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В Гегаркуникской области Армении произошло землетрясение магнитудой 2.8

В Гегаркуникской области Армении произошло землетрясение магнитудой 2.8
18 февраля 2017 - 13:13 AMT

PanARMENIAN.Net - 18 февраля в 10:15 (по ереванскому времени) сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» министерства по чрезвычайным ситуациям Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.8 с эпицентром в 27 км в селе Ваан, к востоку от города Севан Гегаркуникской области РА. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Отмечается, что географические координаты эпицентра – 40.53˚ северной широты и 45.28˚ восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

Подземные толчки ощущались в селе Ваан Гегаркуникской области РА (силой 2-3 балла).

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