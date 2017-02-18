Президент Армении: РПА идет к парламенстким выборам сплоченной командой

PanARMENIAN.Net - Армения стоит на пороге серьезного преобразования и мы обязаны обеспечить переход к парламентской модели управления без потрясений. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на 11-м съезде Армянского Союза добровольцев «Еркрапа».

«Армения сегодня стоит на пороге серьезного преобразования, преображения. Мы реализуем процесс перехода к парламентской модели государственного управления. Мы обязаны обеспечить этот переход без потрясений. За это время мы обязаны также гарантировать стабильность, законность», – сказал Саргсян.

Глава армянского государства, председатель Республиканской партии Армении (РПА) Серж Саргсян отметил также, что РПА на предстоящие 2 апреля 2016 года выборы в Национальное Собрание РА пойдет со сплоченной командой, с деятелями, которые при получении поддержки народа будут готовы с трибун в Москве, Брюсселе, Вашингтоне, со всех возможных площадок донести голос Армении.

«Они будут готовы каждодневной работой претворять в жизнь Конституцию. Они не будут обманывать людей, не будут говорить, что через год превратят Армению в рай, что газ и электроэнергия для населения в случае их победы будут бесплатными, что молодые люди не будут призываться в армию. Будут говорить о том, что они в силах реализовать. Они будут говорить, что обеспечат ежедневный прогресс страны. Мы идем на эти выборы с хорошо знакомыми людьми, но в действительности – с новой командой», – сказал Саргсян, передает panorama.am.

Саргсян отметил также, что по его инициативе и, безусловно, при согласии председателя Армянского Союза добровольцев «Еркрапа», генерал-лейтенанта Манвела Григоряна последний также включен в состав этой команды.

После состоявшегося 14 февраля заседания Исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов сообщил, что избирательный список Республиканской партии Армении состоит из 133 кандидатов, а пропорциональный список включает 64 кандидата. Пропорциональный список возглавляет министр обороны РА Виген Саркисян, на втором месте – мэр Еревана Тарон Маргарян, на третьем – глава Минюста Арпине Ованнисян, на четвертом – Ара Баблоян, а пятерку замыкает министр культуры РА Армен Амирян.