В Мексике обнаружены формы жизни возрастом 50 тысяч лет
18 февраля 2017 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые нашли в Мексике формы жизни возрастом 50 тысяч лет. Речь идет о микробах и вирусах, обнаруженных в пещерных кристаллических образованиях на глубине 800 м, пишет Dni24 со ссылкой на The Guardian.
По словам руководителя Института Астробиологии NASA Пенелопы Бостон, уникальные древние микроорганизмы были обнаружены в глубоких пещерах Насиа, на севере штата Чиуауа. Эти формы жизни находятся в спящем состоянии, обитая на поверхности полезных ископаемых, включая железные и марганцевые руды. Ученые насчитали 40 разнообразных штаммов микробов и вирусов, ближайшие современные «родственники» которых отличаются от своих предков генетически минимум на 10%.
По предварительным оценкам ученых, возраст находки достигает 50 тысяч лет, но в дальнейшем специалисты намерены провести ряд дополнительных исследований, чтобы подтвердить первоначальные данные. В этом случае наука получит уникальный пример выживания в самых непростых условиях.
Ученые поспешили подчеркнуть, что обнаруженные формы жизни не являются самыми древними поскольку ранее были обнаружены микроорганизмы возрастом в 1.5 млн лет.
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