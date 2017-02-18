Участник группы «Сасна црер» Араик Хандоян объявил голодовку в поддержку Артура Саркисяна
18 февраля 2017 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Участник группы «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Араик Хандоян известный по прозвищу «Одинокий волк», находящийся в заключении в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» Минюста Армении, уже второй день как объявил голодовку в поддержку Артура Саркисяна. Об этом сообщил адвокат Хандояна – Араик Папикян, передает Panorama.am.
10 февраля пресс-служба Управления уголовно-исполнительных учреждений министерства юстиции Армении опровергла сообщения о том, что сотрудники УИУ «Больница для осужденных» отказались передать посылку с едой заключенному Артуру Саркисяну (известен как «Доставщик еды»), который на своем автомобиле доставил продовольствие участникам группы «Сасна црер», захватившей 17 июля 2016г. полк Патрульно-постовой службы Полиции РА в Ереване и 31 июля сдавшейся властям. Согласно заявлению, Саркисян в этот день представил извещение о начале голодовки, желая выразить недовольство фактом возбуждения против него уголовного дела и взятия под стражу. Более того, именно по этой причине он письменно отказался от передачи. Как передавал ранее Офис омбудсмена РА, Саркисян отказывается не только от еды, но и от медицинской помощи.
«В своем заявлении Араик Хандоян отметил, что хочет данным шагом выразить поддержку Артуру Саркисяну, своему брату – Арарату Хандояну, против которого осуществляется незаконного уголовное преследование, а также Нерсесу Погосяну и всем, кто находится под стражей по делу Сари таха», – рассказал Папикян.
По его словам,. Хандоян заявил, что поскольку не может встретиться и поговорить с Саркисяном, то желает хотя бы в такой форме выразить ему поддержку.
Папикян также сообщил, что 17 февраля встречался со своим подзащитным, и у него не было жалоб на условия содержания и на проблемы со здоровьем.
10 февраля возле здания Специальной следственной службы Армении прошла акция в поддержку Артура Саркисяна. Протестующие требовали его немедленного освобождения, вновь заключенного под стражу сроком на два месяца, подчеркивая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Адвокат Саркисяна – Тигран Егорян – сказал, что основанием для ареста стала неявка Саркисяна 3 февраля в следственный орган. Он заверил, что они заранее известили следователя об этом и просили изменить дату вызова.
Араику Хандояну предъявлены обвинения по пункту 1 части 3 статьи 218 (захват заложников) и части 3 статьи 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) уголовного кодекса Армении, он отвергает эти обвинения. Указанные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет и от трех до восьми лет соответственно.
Самое значимое
По ее словам, согласно изменениям в законе, иностранные граждане смогут въехать в Армению по внутренним паспортам, что способствует развитию туризма
Премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании правительства 16 февраля объявил о начале программы «Чистая Армения».
«В нашей стране это первый случай, когда заснят детеныш, что является доказательством той работы, которую проводит на юге Армении министерство экологии РА, сотрудники охраняемых природных территорий и международные организации», - говорится в сообщении
«Однозначно, что поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится»,- отметил Балаян
Partner news
Самое читаемое в разделе
СК Армении возбудил уголовное дело по факту агрессии Азербайджана и нарушении норм международного права
Последние новости
Россия официально признала действительными паспорта ДНР и ЛНР Как говорится в документе, решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права»
Грузинская телекомпания «Рустави 2» прекратила вещание из-за «несправедливости в стране» Известная оппозиционная телекомпания в Грузии «Рустави 2» прекратила вещание в знак протеста против «несправедливости в стране» и призвала всех сторонников собраться 19 февраля на масштабной акции в поддержку телеканала.
Генсек ООН: Урегулирование кризиса в Сирии в ближайшее время сомнительно Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что в ближайшее время перспективы урегулирования сирийского кризиса сомнительны.
Замглавы МИД Армении: Статус Карабаха определен референдумом о независимости Об этом написал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в своем микроблоге в Twitter коснулся предстоящего 20 февраля конституционного референдума в Нагорно-Карабахской Республике (НКР).