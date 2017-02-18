Участник группы «Сасна црер» Араик Хандоян объявил голодовку в поддержку Артура Саркисяна

PanARMENIAN.Net - Участник группы «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) Араик Хандоян известный по прозвищу «Одинокий волк», находящийся в заключении в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» Минюста Армении, уже второй день как объявил голодовку в поддержку Артура Саркисяна. Об этом сообщил адвокат Хандояна – Араик Папикян, передает Panorama.am.

10 февраля пресс-служба Управления уголовно-исполнительных учреждений министерства юстиции Армении опровергла сообщения о том, что сотрудники УИУ «Больница для осужденных» отказались передать посылку с едой заключенному Артуру Саркисяну (известен как «Доставщик еды»), который на своем автомобиле доставил продовольствие участникам группы «Сасна црер», захватившей 17 июля 2016г. полк Патрульно-постовой службы Полиции РА в Ереване и 31 июля сдавшейся властям. Согласно заявлению, Саркисян в этот день представил извещение о начале голодовки, желая выразить недовольство фактом возбуждения против него уголовного дела и взятия под стражу. Более того, именно по этой причине он письменно отказался от передачи. Как передавал ранее Офис омбудсмена РА, Саркисян отказывается не только от еды, но и от медицинской помощи.

«В своем заявлении Араик Хандоян отметил, что хочет данным шагом выразить поддержку Артуру Саркисяну, своему брату – Арарату Хандояну, против которого осуществляется незаконного уголовное преследование, а также Нерсесу Погосяну и всем, кто находится под стражей по делу Сари таха», – рассказал Папикян.

По его словам,. Хандоян заявил, что поскольку не может встретиться и поговорить с Саркисяном, то желает хотя бы в такой форме выразить ему поддержку.

Папикян также сообщил, что 17 февраля встречался со своим подзащитным, и у него не было жалоб на условия содержания и на проблемы со здоровьем.

10 февраля возле здания Специальной следственной службы Армении прошла акция в поддержку Артура Саркисяна. Протестующие требовали его немедленного освобождения, вновь заключенного под стражу сроком на два месяца, подчеркивая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Адвокат Саркисяна – Тигран Егорян – сказал, что основанием для ареста стала неявка Саркисяна 3 февраля в следственный орган. Он заверил, что они заранее известили следователя об этом и просили изменить дату вызова.

Араику Хандояну предъявлены обвинения по пункту 1 части 3 статьи 218 (захват заложников) и части 3 статьи 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) уголовного кодекса Армении, он отвергает эти обвинения. Указанные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет и от трех до восьми лет соответственно.