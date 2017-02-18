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Меркель: Россия и Запад имеют общие интересы в борьбе с терроризмом

Меркель: Россия и Запад имеют общие интересы в борьбе с терроризмом
18 февраля 2017 - 13:52 AMT

PanARMENIAN.Net - У России и Запада есть общие интересы в борьбе с международным терроризмом, нужно искать единый подход и продолжать совместную работу в этой области. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Думаю, что именно здесь у нас общие интересы и мы можем сотрудничать», — сказала канцлер, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, пишет РИА Новости.

«Нам нужно искать единые подходы в борьбе с исламистским терроризмом. Здесь у нас общие интересы, здесь мы можем вместе работать», — сказала Меркель.

Ранее глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин не станет поддерживать отмену санкций в отношении Москвы в обмен на договоренности по ограничению ядерных вооружений.По ее словам, к отмене санкций может привести только полное выполнение Минских соглашений.

В декабре Трамп заявил, что Соединенным Штатам следует расширить и укрепить свой ядерный потенциал. Одновременно Трамп заявил, что намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с Россией по ядерному разоружению.

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Ria.ru: Меркель: у России и Запада есть общие интересы в борьбе с терроризмом
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