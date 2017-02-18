Вице-президент США пообещал «привлечь Россию к ответственности»

PanARMENIAN.Net - Вице-президент США Майк Пенс, выступая на Мюнхенской конференции, попытался развеять опасения европейцев в связи с позицией президента США Дональда Трампа по отношению к НАТО и России.

«Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают НАТО и непоколебимы в приверженности нашему Трансатлантическому союзу», - заявил Пенс «от имени президента Трампа» на своей первой международной встрече, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Пенс также указал на то, что США потребуют у России следовать Минским соглашениям, заключенным в 2015 году.

«США продолжат привлекать Россию к ответственности, даже пока мы в поиске новых точек прикосновения, как вы знаете, Трамп верит, что они могут быть найдены», - заметил президент США.

При этом Пенс заметил, что США продолжат поддерживать программу развертывания новых сил НАТО в Восточной Европе для борьбы с попытками России «силой переписать мировые границы».​

Ранее​ президент США Дональд Трамп во время выступления в штаб-квартире Центрального командования вооруженных сил США заявил, что поддерживает НАТО, однако просит, чтобы страны альянса «вносили полный и надлежащий финансовый вклад».

Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал НАТО. В частности, он заявил, что считает альянс «устаревшей» организацией. Подобной риторикой Трамп вызывал беспокойство у европейских членов НАТО.