Президент Армении: Все провокации Азербайджана получат достойный ответ
18 февраля 2017 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Все возможные провокации азербайджанской стороны получат достойный ответный удар. Об этом заявил 17 февраля президент Армении Серж Саргсян в своей речи на 11-м съезде Армянского Союза добровольцев «Еркрапа» в спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна в Ереване.
«В Азербайджане сегодня некоторые все еще питают иллюзии, будто сосредоточенная на выборах Армения будет очень занята, соответственно – уязвима. Руководствуясь подобными пустыми иллюзиями, противник, возможно, попытается прибегнуть к новым провокациям», – заявил президент.
Он отметил, что официальный Баку, как «любитель» имеющих недельную жизнь пустых PR-акций, посредством пускания огромных сумм на ветер недавно назвал вопрос Арцаха внутренним делом Азербайджана.
«К сожалению, память у людей коротка. Именно подобное мышление, лишенное всяких правовых и моральных оснований, в свое время привело к обострению конфликта и войне, став причиной многочисленных неуместных жертв и мучений, в первую очередь, для народа Азербайджана.
Многие из вас помнят, как в начале 90-х, когда раз в неделю в Азербайджане сменялся министр обороны, каждый из них считал своей обязанностью выступать с речью и говорить, что через неделю, через несколько дней он будет пить чай в Степанакерте.Как показала история, благодаря вам и другим героическим сынам армянского народа получилось так, что они не устроили чаепития не только в Степанакерте, но и лишились возможности попивать чай также в Агдаме, Физули, Джабраиле, Кубатлу, Кельбаджаре и других местах. Мы, говорю со всею искренностью, не желаем страданий Азербайджану, но никому не позволим мечтать о страданиях нашего народа», – заявил Саргсян.
Он отметил, что карабахская проблема – это дело всей армянской нации, судить в этом вопросе может только все армянство, и как решит народ, таковым и будет будущее Арцаха.
«Будущее Арцаха будет таким, как решит народ Арцаха, мы как скала стоим за спиной наших сестер и братьев из Арцаха. Все возможные провокации получат достойный ответный удар. Мы исходим из реального баланса сил», - заявил Саргсян.
«Политика, зиждущаяся на иллюзиях, не имеет и не может иметь будущего. Доказательством сказанному служит опыт минувших лет», – отметил президент.
Обращаясь к участникам съезда, он призвал «хранить порох сухим, поскольку наша борьба все еще продолжается».
На 11-м съезде Армянского Союза добровольцев «Еркрапа» Саргсян заявил, что Армения стоит на пороге серьезного преобразования и мы обязаны обеспечить переход к парламентской модели управления без потрясений.
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