В Турции задержали немецкого журналиста по подозрению в пропаганде терроризма
18 февраля 2017 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля задержали в Турции по подозрению в участии в террористической организации, злоупотреблении данными и пропаганде терроризма.
Юджель был ранее объявлен в розыск из-за того, что освещал тему «слива» хакерской группой RedHack писем с личной электронной почты министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака. Мужчина имеет как немецкое, так и турецкое гражданство, пишет Lenta.ru со ссылкой на Die Welt.
Репортера задержали 14 февраля после допроса по данному делу. По правилам действующего в Турции режима чрезвычайного положения, полиция имеет право удерживать подозреваемого до 14 дней без судебного слушания. Как сообщается, стражи порядка также провели обыск в квартире Юджеля.
Газета отмечает, что о взломе почты писали журналисты и других иностранных СМИ.
В добытых хакерами письмах речь, в числе прочего, шла о возможных способах контроля прессы и воздействия на общественность с помощью марионеточных пользователей Twitter. Сообщения в начале декабря 2016-го были выложены на WikiLeaks и находятся в открытом доступе.
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