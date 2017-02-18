SpaceX перенесла полет на Марс на 2020 год

PanARMENIAN.Net - SpaceX Илона Маска отложила полет на Марс на два года (до 2020 года). Об этом заявила президент компании Гвинн Шотуэлл.

«Мы были нацелены на 2018 год, но чувствовали, что нам нужно больше ресурсов, в большей степени сосредоточиться на программе подготовки экипажа и на (ракете-носителе – ред.) Falcon Heavy», — заметила Шотуэлл, передает РБК.

Именно эта ракета, как планировалось изначально, и должна была доставить капсулу Red Dragon на Марс в 2018 году в рамках беспилотной миссии. На Марсе должны были пройти испытания различных функций Red Dragon, в частности приземления и посадки.

Отмечается, что теперь SpaceX сосредоточится на других проектах. Это, например, первый запуск Falcon Heavy, который запланирован на лето 2017 года. Кроме того, капсула Dragon требует модернизации, для того чтобы перевозить космонавтов.

По словам президента компании, первый запуск космического корабля с экипажем на борту SpaceX совершит в 2018 году.