Лавров: Россия не снимет санкции с ЕС до прекращения войны в Донбассе
18 февраля 2017 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не снимет санкции в отношении Евросоюза, пока не будут выполнены Минские соглашения об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.
«Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать», — сказал Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Meduza.
В своем выступлении Лавров возложил ответственность на НАТО за рост напряженности в европейских делах. «Расширение НАТО привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе», — заявил глава российского МИДа.
Лавров также выразил несогласие «с теми, кто обвиняет Россию и новые центры мирового влияния в попытке подорвать так называемый либеральный мировой порядок».
Евросоюз постоянно требует от России выполнения Минских соглашений, называя это условием для снятия антироссийских санкций. Россия утверждает, что не является стороной конфликта в Донбассе, и требует выполнения соглашений, прежде всего, от Украины.
Западные санкции против России были введены в 2014 году в связи с присоединением Крыма к РФ и войной на востоке Украины. России ограничили доступ к мировому рынку капитала, были запрещены поставки некоторых технологий, людям из санкционного списка запретили въезд в западные страны.
Россия в ответ запретила импорт продуктов из стран Евросоюза, США и некоторых других государств.
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