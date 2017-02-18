Лавров: Россия не снимет санкции с ЕС до прекращения войны в Донбассе

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не снимет санкции в отношении Евросоюза, пока не будут выполнены Минские соглашения об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.

«Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать», — сказал Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Meduza.

В своем выступлении Лавров возложил ответственность на НАТО за рост напряженности в европейских делах. «Расширение НАТО привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе», — заявил глава российского МИДа.

Лавров также выразил несогласие «с теми, кто обвиняет Россию и новые центры мирового влияния в попытке подорвать так называемый либеральный мировой порядок».

Евросоюз постоянно требует от России выполнения Минских соглашений, называя это условием для снятия антироссийских санкций. Россия утверждает, что не является стороной конфликта в Донбассе, и требует выполнения соглашений, прежде всего, от Украины.

Западные санкции против России были введены в 2014 году в связи с присоединением Крыма к РФ и войной на востоке Украины. России ограничили доступ к мировому рынку капитала, были запрещены поставки некоторых технологий, людям из санкционного списка запретили въезд в западные страны.

Россия в ответ запретила импорт продуктов из стран Евросоюза, США и некоторых других государств.

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