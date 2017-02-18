Глава МИД Армении и генсек ОБСЕ обсудили вопросы деятельности ереванского офиса

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Мюнхене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

В ходе беседы глава МИД Армении и генсек ОБСЕ обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности организации.

Эдвард Налбандян и Ламберто Заньер затронули также вопросы касательно деятельности ереванского офиса ОБСЕ.

Эдвард Налбандян представил Ламберто Заньеру детали состоявшейся в Мюнхене встречи с министром иностранных дел Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Собеседники подчеркнули важность реализации договоренностей по карабахской проблеме, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году.