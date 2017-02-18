Глава МИД Армении и генсек ОБСЕ обсудили вопросы деятельности ереванского офиса
18 февраля 2017 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Мюнхене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
В ходе беседы глава МИД Армении и генсек ОБСЕ обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности организации.
Эдвард Налбандян и Ламберто Заньер затронули также вопросы касательно деятельности ереванского офиса ОБСЕ.
Эдвард Налбандян представил Ламберто Заньеру детали состоявшейся в Мюнхене встречи с министром иностранных дел Азербайджана и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Собеседники подчеркнули важность реализации договоренностей по карабахской проблеме, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году.
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