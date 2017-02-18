Замглавы МИД Армении: Статус Карабаха определен референдумом о независимости
18 февраля 2017 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Конституционный референдум не определяет статус Нагорного Карабаха. Статус НК определен референдумом о независимости . Об этом написал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в своем микроблоге в Twitter коснулся предстоящего 20 февраля конституционного референдума в Нагорно-Карабахской Республике (НКР).
«Конституционный референдум не определяет статус Нагорного Карабаха. Статус НК определен референдумом о независимости», – написал Кочарян.
Конституционный референдум в НКР назначен на 20 февраля. Новый проект конституции предполагает переход к президентской форме правления. По действующей конституции (2006) форма правления в НКР – полупрезидентская. Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) в своем совместном заявлении коснулись референдума по проекту новой конституции НКР.
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