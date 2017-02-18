Генсек ООН: Урегулирование кризиса в Сирии в ближайшее время сомнительно

PanARMENIAN.Net - Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что в ближайшее время перспективы урегулирования сирийского кризиса сомнительны.

«Это (урегулирование в Сирии — ред.) возможно, только если все стороны конфликта поймут — ни одна из них не сможет победить. Такого понимания пока нет», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

«Так что я не оптимистичен по поводу решения сирийского кризиса в краткосрочной перспективе», — добавил Гутерреш.

Он также высказал мнение о том, что победа над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) возможна только при наличии политического разрешения кризисов в Сирии и Ираке.

«Мы не можем победить ДАИШ, если не будет найдено инклюзивное политическое решение для Сирии и Ирака», — отметил генсек ООН.