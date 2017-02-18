Грузинская телекомпания «Рустави 2» прекратила вещание из-за «несправедливости в стране»

PanARMENIAN.Net - Известная оппозиционная телекомпания в Грузии «Рустави 2» прекратила вещание в знак протеста против «несправедливости в стране» и призвала всех сторонников собраться 19 февраля на масштабной акции в поддержку телеканала.

Судебное разбирательство вокруг телеканала «Рустави 2» началось в августе 2015 года, когда его бывший владелец — бизнесмен Кибар Халваши подал иск в Тбилисский городской суд и потребовал вернуть ему телекомпанию. Владельцы телеканала оспорили решение в апелляционном суде, который в июне 2016 года оставил решение в силе. Тогда юристы «Рустави 2» подали жалобу в Верховный суд. На данный момент дело передано Большой палате Верховного суда, который еще не вынес решение по делу телекомпании.

Ранее 14 февраля гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия был вызван на допрос в криминальную полицию в качестве свидетеля по делу, связанному с аудиозаписью о передаче взятки представителю суда. Гварамия не явился на допрос и потребовал задать ему вопросы в суде. Телекомпания обещает провести в воскресенье в центре Тбилиси масштабную акцию протеста. На телеканале утверждают, что власти Грузии оказывают на судей «беспрецедентное давление для получения желаемого решения».

«Поверьте, принять такое решение было не простым для нас. Это крайняя мера протеста, к которой может прибегнуть телевидение, однако нам не оставили иного выбора. Нашим молчанием мы постараемся донести до всех наш голос. С сегодняшнего дня, с этой минуты «Рустави 2» переходит на протестное вещание. Ждем всех в воскресенье, в 14.30 (по ереванскому времени) на проспекте Руставели, перед зданием парламента. Вместе защитим «Рустави 2» и свободу слова», — заявил в эфире первый замгендиректора телекомпании Заал Удумашвили, передает РИА Новости.

На данный момент телекомпания не вещает, а на информационном сайте «Рустави 2» опубликована надпись на черном фоне: «Протестуем несправедливость».