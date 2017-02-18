Грузинская телекомпания «Рустави 2» прекратила вещание из-за «несправедливости в стране»
18 февраля 2017 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Известная оппозиционная телекомпания в Грузии «Рустави 2» прекратила вещание в знак протеста против «несправедливости в стране» и призвала всех сторонников собраться 19 февраля на масштабной акции в поддержку телеканала.
Судебное разбирательство вокруг телеканала «Рустави 2» началось в августе 2015 года, когда его бывший владелец — бизнесмен Кибар Халваши подал иск в Тбилисский городской суд и потребовал вернуть ему телекомпанию. Владельцы телеканала оспорили решение в апелляционном суде, который в июне 2016 года оставил решение в силе. Тогда юристы «Рустави 2» подали жалобу в Верховный суд. На данный момент дело передано Большой палате Верховного суда, который еще не вынес решение по делу телекомпании.
Ранее 14 февраля гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия был вызван на допрос в криминальную полицию в качестве свидетеля по делу, связанному с аудиозаписью о передаче взятки представителю суда. Гварамия не явился на допрос и потребовал задать ему вопросы в суде. Телекомпания обещает провести в воскресенье в центре Тбилиси масштабную акцию протеста. На телеканале утверждают, что власти Грузии оказывают на судей «беспрецедентное давление для получения желаемого решения».
«Поверьте, принять такое решение было не простым для нас. Это крайняя мера протеста, к которой может прибегнуть телевидение, однако нам не оставили иного выбора. Нашим молчанием мы постараемся донести до всех наш голос. С сегодняшнего дня, с этой минуты «Рустави 2» переходит на протестное вещание. Ждем всех в воскресенье, в 14.30 (по ереванскому времени) на проспекте Руставели, перед зданием парламента. Вместе защитим «Рустави 2» и свободу слова», — заявил в эфире первый замгендиректора телекомпании Заал Удумашвили, передает РИА Новости.
На данный момент телекомпания не вещает, а на информационном сайте «Рустави 2» опубликована надпись на черном фоне: «Протестуем несправедливость».
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Замглавы МИД Армении: Статус Карабаха определен референдумом о независимости Об этом написал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в своем микроблоге в Twitter коснулся предстоящего 20 февраля конституционного референдума в Нагорно-Карабахской Республике (НКР).
Глава МИД Армении и генсек ОБСЕ обсудили вопросы деятельности ереванского офиса Находящийся с рабочим визитом в Мюнхене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.
SpaceX перенесла полет на Марс на 2020 год SpaceX Илона Маска отложила полет на Марс на два года (до 2020 года). Об этом заявила президент компании Гвинн Шотуэлл.
В Турции задержали немецкого журналиста по подозрению в пропаганде терроризма Юджель был ранее объявлен в розыск из-за того, что освещал тему «слива» хакерской группой RedHack писем с личной электронной почты министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака