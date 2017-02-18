Россия официально признала действительными паспорта ДНР и ЛНР
18 февраля 2017 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как говорится в документе, решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права», пишет «Интерфакс».
«Установить, что временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений в РФ признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях», - говорится в указе.
Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, смогут въезжать в Россию без оформления виз на основании удостоверяющих личность документов, выданных фактически действующими на этих территориях властями.
Правительству РФ поручено принять необходимые меры по реализации президентского указа. Он вступает в силу со дня его подписания.
О том, что в России фактически признаются паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и что владельцы таких документов могут пользоваться услугами российских железных дорог, авиакомпаний и гостиниц, в начале февраля писал РБК. Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия официально не признавала паспорта лиц, проживающих на территории непризнанных республик Донбасса.
«Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса», - сказал Песков.
Он пояснил, что у таких лиц приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Замглавы МИД Армении: Статус Карабаха определен референдумом о независимости Об этом написал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в своем микроблоге в Twitter коснулся предстоящего 20 февраля конституционного референдума в Нагорно-Карабахской Республике (НКР).
Глава МИД Армении и генсек ОБСЕ обсудили вопросы деятельности ереванского офиса Находящийся с рабочим визитом в Мюнхене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.
SpaceX перенесла полет на Марс на 2020 год SpaceX Илона Маска отложила полет на Марс на два года (до 2020 года). Об этом заявила президент компании Гвинн Шотуэлл.
В Турции задержали немецкого журналиста по подозрению в пропаганде терроризма Юджель был ранее объявлен в розыск из-за того, что освещал тему «слива» хакерской группой RedHack писем с личной электронной почты министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака