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Военные Ирака освободили от ИГ 14 деревень в пригороде Мосула

Военные Ирака освободили от ИГ 14 деревень в пригороде Мосула
20 февраля 2017 - 12:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Иракские военные в первый день боев по освобождению западной части Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) вернули под контроль правительства 14 деревень, расположенных в пригороде. Об этом заявил командующий операцией Абдель Амир Яралла.

В штабе военной кампании отметили, что армии также удалось взять под контроль электростанцию, которая обеспечивает энергией практически всю западную часть Мосула, передает РИА Новости.

19 февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западного Мосула от ИГ. В боевых действиях участвуют девятая бронетанковая дивизия иракской армии, подразделения быстрого реагирования МВД и части шиитского народного ополчения аль-Хашд аш-Шааби.

Восточный Мосул был полностью освобожден от ИГ в ходе идущей с октября 2016 года операции иракских военных и коалиции во главе с США.

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Ria.ru: Иракские военные освободили от ИГ 14 деревень в пригороде Мосула
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