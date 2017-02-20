Между Ереваном и Владикавказом может появиться прямой авиарейс
20 февраля 2017 - 13:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Возможность открытия авиарейса Владикавказ–Ереван обсудили во время визита в Армению духовника Северной Осетии епископа Владикавказского и Аланского Леонида.
«Владыка считает, что этот рейс будет востребован в регионе, ведь в Осетии живет около 20 тысяч армян», - сообщает Регион-онлайн со ссылкой на пресс-службу Владикавказской и Аланской Епархии.
В ходе своего визита в Армению, епископа Леонида принял Католикос Всех армян Гарегин Второй.
Глава Армянской Апостольской церкви отметил, что для него стала большой радостью весть о назначении епископа Леонида Управляющим приходами Русской Православной Церкви в Армении.
Стороны затронули вопросы регистрации РПЦ в Республике Армения и выделения земельного участка для строительства кафедрального собора. Католикос всех армян засвидетельствовал готовность всячески содействовать Русской Православной Церкви и епископу Леониду.
На встрече стороны обсуждали также вопрос о Днях культуры Республики Северная Осетия — Алания в Республике Армения, запланированных на Пасхальные дни 2017 года, и отмечалось, что их проведение будет способствовать сближению двух народов, имеющих многовековые культурные связи.
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