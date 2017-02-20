Луне могут присвоить статус планеты

PanARMENIAN.Net - Луна может быть признана планетой Солнечной системы. Об этом сообщают источники, близкие к NASA.

По данным ученых, Луна имеет почти все данные, чтобы классифицировать ее как планету. Такая ситуация может способствовать изменению статуса Луны: признанию ее планетой.

Ученые, связанные с изучением Плутона зондом New Horizons, предложили изменить понятие планеты. Они считают, что из этого определения следует исключить пункт об обязательном вращении планеты вокруг Солнца, пишет Discover24.

В случае признания предложенной поправки Международным астрономическим союзом, в Солнечной системе появится еще сотня планет, включая недавно открытую супер-землю. Астрономы обнаружили планету Gilese 411b в ближайшей звездной системе, которая пригодна для обитания.

Этот вопрос пока остается открытым, так как неизвестно будет ли принята поправка, кардинально изменяющая Солнечную систему.

Ранее NASA запустило проект, в рамках которого любой желающий может помочь астрономам в поиске таинственной девятой планеты. Она вычислена математически, подтверждающих ее существование фактов пока нет.