Луне могут присвоить статус планеты
20 февраля 2017 - 13:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Луна может быть признана планетой Солнечной системы. Об этом сообщают источники, близкие к NASA.
По данным ученых, Луна имеет почти все данные, чтобы классифицировать ее как планету. Такая ситуация может способствовать изменению статуса Луны: признанию ее планетой.
Ученые, связанные с изучением Плутона зондом New Horizons, предложили изменить понятие планеты. Они считают, что из этого определения следует исключить пункт об обязательном вращении планеты вокруг Солнца, пишет Discover24.
В случае признания предложенной поправки Международным астрономическим союзом, в Солнечной системе появится еще сотня планет, включая недавно открытую супер-землю. Астрономы обнаружили планету Gilese 411b в ближайшей звездной системе, которая пригодна для обитания.
Этот вопрос пока остается открытым, так как неизвестно будет ли принята поправка, кардинально изменяющая Солнечную систему.
Ранее NASA запустило проект, в рамках которого любой желающий может помочь астрономам в поиске таинственной девятой планеты. Она вычислена математически, подтверждающих ее существование фактов пока нет.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Саргсян: Межпартийных обсуждений в армии не будет Президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с участниками оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Армении 20 февраля обратился к вопросам и задачам в предстоящие два-три месяца.
Российские разведчики в Армении начали подготовку к всеармейскому конкурсу На высокогорном полигоне «Камхуд» в Армении началась подготовка военнослужащих разведывательных подразделений 102 российской военной базы Южного военного округа к участию в конкурсе «Отличники войсковой разведки».
Саргсян: Стратегический союз Армении и России незаменим для сохранения стабильности в регионе Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА.
Президент Армении: Уже утвердившееся перемирие нельзя менять на перемирие на худших условиях Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА.