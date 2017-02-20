Занньер: ОБСЕ очень встревожен инцидентами в регионе Нагорного Карабаха

PanARMENIAN.Net - ОБСЕ очень встревожен инцидентами в регионе Нагорного Карабаха. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер.

Министерство обороны НКР ежедневно сообщает о росте случаев нарушения режима перемирия на линии соприкосновения со стороны ВС Азербайджана, которые обстреливают позиции НКР из стрелкового оружия различного калибра, артиллерийских орудий, минометов, гранатометов.

«В последние несколько дней опять были инциденты. Мы очень встревожены происходящим», - заявил Занньер, передает ТАСС.

Он напомнил, что в Мюнхене были встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) с главами МИД Азербайджана и Армении.

По словам генсека ОБСЕ, дискуссия была позитивной, но значительного прогресса нет.

«С нашей стороны, мы готовы запустить все механизмы, о которых стороны договорились. Мы готовы в момент, когда будут созданы условия, запустить механизм расследования инцидентов. Но мы не можем заменить стороны в принятии решений. К сожалению, прогресс ограничен, и я не вижу понимания о возможности, сроках, повестке встречи лидеров двух стран, чтобы состоялся саммит. Это не актуально пока, в любом случае», - сказал Занньер.

В то же время генсек ОБСЕ констатировал ухудшение ситуации на месте с использованием тяжелого вооружения и жертвами среди гражданских лиц.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.

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