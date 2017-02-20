Премьер Карабаха: Восстановительные работы села Талиш никогда не прекращались
20 февраля 2017 - 14:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Восстановительные работы села Талиш никогда не прекращались. Об этом заявил премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.
«Восстановительные работы продолжаются в естественном русле», - сказал он.
По его словам, ежедневно в селе проводятся работы. «Работы ведутся постепенно, поскольку решаются также вопросы стратегического характера», - пояснил он, передает Aysor.am.
20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике проходит референдум по конституционным реформам, предусматривающим переименование страны и переход от полупрезидентской к президентской форме правления. Голосование началось в 08:00 по местному времени, на 12 избирательных участках работают 280 участковых комиссий по референдуму. Это третий референдум национального значения в Карабахе за 26 лет независимости республики.
После голосования на референдуме по конституционным поправкам, карабахский премьер заявил, что с точки зрения развитой демократии Арцах не уступает ни одной парламентской стране.
По словам Арутюняна, НКР движется по пути конституционных реформ с целью углубления и укрепления демократических ценностей.
«В первую очередь, мы идем на реформы для нас самих, чтобы построить страну, где комфортно жить», - подчеркнул Арутюнян.
Самое значимое
Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
«МИД Армении предпринимает соответствующие меры», - сказал пресс-секретарь МИД Тигран Балаян
В аэропорту иранского лидера встретил президент Армении Серж Саргсян.
Предвыборный список «Армянского национального конгресса» на предстоящих парламентских выборах 2017 года возглавит первый президент, лидер партии Левон Тер-Петросян. Об этом заявил на брифинге в парламенте Армении руководитель фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Азербайджане добыча нефти в январе 2017 года сократилась на 4.2%, газа – на 0.9% По данным Госкомстата Азербайджана, объем добычи товарной нефти в стране в январе 2017 года составил 3.36 млн тонн (спад на 4.2%)
Российские разведчики в Армении начали подготовку к всеармейскому конкурсу На высокогорном полигоне «Камхуд» в Армении началась подготовка военнослужащих разведывательных подразделений 102 российской военной базы Южного военного округа к участию в конкурсе «Отличники войсковой разведки».
Вокруг Марса могут сформироваться кольца Ученые предположили, что большая часть пыли — это частицы, принесенные метеоритами, однако некоторая доля вещества спутников Марса, Фобоса и Деймоса, в ней тоже присутствует
«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала после пятилетнего перерыва Первый выпуск передачи выйдет 4 марта 2017 года, ведущими, как и ранее, будут Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Александр Цекало и Сергей Светлаков.