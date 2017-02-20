Премьер Карабаха: Восстановительные работы села Талиш никогда не прекращались

PanARMENIAN.Net - Восстановительные работы села Талиш никогда не прекращались. Об этом заявил премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.

«Восстановительные работы продолжаются в естественном русле», - сказал он.

По его словам, ежедневно в селе проводятся работы. «Работы ведутся постепенно, поскольку решаются также вопросы стратегического характера», - пояснил он, передает Aysor.am.

20 февраля в Нагорно-Карабахской Республике проходит референдум по конституционным реформам, предусматривающим переименование страны и переход от полупрезидентской к президентской форме правления. Голосование началось в 08:00 по местному времени, на 12 избирательных участках работают 280 участковых комиссий по референдуму. Это третий референдум национального значения в Карабахе за 26 лет независимости республики.

После голосования на референдуме по конституционным поправкам, карабахский премьер заявил, что с точки зрения развитой демократии Арцах не уступает ни одной парламентской стране.

По словам Арутюняна, НКР движется по пути конституционных реформ с целью углубления и укрепления демократических ценностей.

«В первую очередь, мы идем на реформы для нас самих, чтобы построить страну, где комфортно жить», - подчеркнул Арутюнян.