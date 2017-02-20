В Германии намерены контролировать мобильники мигрантов
20 февраля 2017 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство ФРГ намерено расширить свои полномочия по проверке данных мобильной связи мигрантов. Эти данные предполагается использовать для более точного установления личности граждан, подавших в Германии прошение о предоставлении убежища, пишет Deutsche Welle со ссылкой на ряд местных СМИ.
Некоторые СМИ сослались на имеющийся в их распоряжении законопроект, подготовленный в МВД Германии и направленный на ускорение депортации мигрантов, которым было отказано в праве остаться в стране. Документ пока окончательно не утвержден ведомством, пишут СМИ.
Согласно действующему законодательству, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) не имеет права доступа к данным мобильных телефонов беженцев без их согласия. Исключением являются лишь случаи, когда речь идет о подозрениях в совершении преступлений.
По оценке МВД ФРГ, в 2016 году использование данных мобильных телефонов могло бы быть целесообразным для установления идентичности 50-60 процентов просителей убежища, речь идет примерно о 150 тысячах человек. Власти Германии располагают данными о том, что беженцы указывают неверную информацию о себе, чтобы избежать депортации или получать больше социальных выплат.
Между тем ранее глава ведомства федерального канцлера, координатор по делам беженцев Германии Петер Альтмайер сообщил о том, что в 2016 году из Германии выехали рекордное число иностранных просителей, которым власти не разрешили остаться в стране - около 80 тысяч. В интервью изданию Bild am Sonntag он указал, что из 700 тысяч запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 году, около 300 тысяч не были удовлетворены.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Последние новости
Саргсян: Межпартийных обсуждений в армии не будет Президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с участниками оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Армении 20 февраля обратился к вопросам и задачам в предстоящие два-три месяца.
Российские разведчики в Армении начали подготовку к всеармейскому конкурсу На высокогорном полигоне «Камхуд» в Армении началась подготовка военнослужащих разведывательных подразделений 102 российской военной базы Южного военного округа к участию в конкурсе «Отличники войсковой разведки».
Саргсян: Стратегический союз Армении и России незаменим для сохранения стабильности в регионе Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА.
Президент Армении: Уже утвердившееся перемирие нельзя менять на перемирие на худших условиях Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на встрече с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА.