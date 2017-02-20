PanARMENIAN.Net - Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала после пятилетнего перерыва. Первый выпуск передачи выйдет 4 марта 2017 года, ведущими, как и ранее, будут Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Александр Цекало и Сергей Светлаков.

Изменится ли формат передачи и ее периодичность (ранее «Прожекторперисхилтон» выходил раз в неделю), не сообщается.

В выпуске передачи «Вечерний Ургант» от 10 февраля 2017 года ведущий Иван Ургант и приглашенный гость Гарик Мартиросян «в шутку» обсудили возвращение программы в эфир. Как сообщается в описании выпуска на сайте «Первого канала», «Мартиросян опросил всех ведущих программы «Прожекторперисхилтон» — все согласны возобновить сотрудничество».

«Прожекторперисхилтон» — юмористическая передача, в рамках которой Ургант, Светлаков, Мартиросян и Цекало обсуждали последние новости и шутили над ними и друг над другом. Обычно в программе принимал участие гость-знаменитость, а в конце ведущие исполняли какую-нибудь песню.

С 2012 года «Прожекторперисхилтон» перестал выходить в связи с тем, что Светлаков и Мартиросян по контракту с ТНТ не имели права работать на других каналах. Всего с 2008 года вышло 137 выпусков передачи.