// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала после пятилетнего перерыва

«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала после пятилетнего перерыва
20 февраля 2017 - 15:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала после пятилетнего перерыва. Первый выпуск передачи выйдет 4 марта 2017 года, ведущими, как и ранее, будут Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Александр Цекало и Сергей Светлаков.

Изменится ли формат передачи и ее периодичность (ранее «Прожекторперисхилтон» выходил раз в неделю), не сообщается.

В выпуске передачи «Вечерний Ургант» от 10 февраля 2017 года ведущий Иван Ургант и приглашенный гость Гарик Мартиросян «в шутку» обсудили возвращение программы в эфир. Как сообщается в описании выпуска на сайте «Первого канала», «Мартиросян опросил всех ведущих программы «Прожекторперисхилтон» — все согласны возобновить сотрудничество».

«Прожекторперисхилтон» — юмористическая передача, в рамках которой Ургант, Светлаков, Мартиросян и Цекало обсуждали последние новости и шутили над ними и друг над другом. Обычно в программе принимал участие гость-знаменитость, а в конце ведущие исполняли какую-нибудь песню.

С 2012 года «Прожекторперисхилтон» перестал выходить в связи с тем, что Светлаков и Мартиросян по контракту с ТНТ не имели права работать на других каналах. Всего с 2008 года вышло 137 выпусков передачи.

Ссылки по теме:
Meduza: «Прожекторперисхилтон» вернется на Первый канал 4 марта
 Самое значимое
Айвазовский вошел в топ-10 самых дорогих русских художниковАйвазовский вошел в топ-10 самых дорогих русских художников
Полотно Ивана Айвазовского «Вид Константинополя и Босфорского залива», написанное выдающимся маринистом в 1856 году, включено в десятку самых дорогих картин русских художников в последние пять лет по версии издания The Art Newspaper.
В Мадриде состоялась премьера докфильма испанского режиссера «Тень Арарата»В Мадриде состоялась премьера докфильма испанского режиссера «Тень Арарата»
Героями документального кино являются общественные и политические деятели армянского происхождения из разных стран, среди которых французский шансонье Шарль Азнавур и певица Рози Армен, скрипач Ара Маликян, популярный армянский музыкант Арто Тунчбояджан, летчик-испытатель Рубен Есаян
В музее в Москве откроется посвященная армянскому импрессионизму выставкаВ музее в Москве откроется посвященная армянскому импрессионизму выставка
На выставке будут представлены 54 работы 19 художников, среди которых — Мартирос Сарьян, Вардгес Суренянц, Егише Тадевосян и Седрак Аракелян
Дом армянского мецената Микаэла Арамянца включен в госреестр памятников истории и культурыДом армянского мецената Микаэла Арамянца включен в госреестр памятников истории и культуры
Соответствующее решение принято 15-го декабря на заседании правительства Армении.
Partner news
 Статьи
Что читают и рекомендуют PANовцы

Ко Дню дарения книг в Армении

 Самое читаемое в разделе
Названы 30 самых ожидаемых фильмов 2017 года
Скарлетт Йоханссон признана самой кассовой актрисой мирового кинопроката 2016 года
Снят фильм об истории армянской деревни, обороняющейся от ИГ
Молодежный оркестр Армении выступит с гастролями в Китае
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
В Азербайджане добыча нефти в январе 2017 года сократилась на 4.2%, газа – на 0.9% По данным Госкомстата Азербайджана, объем добычи товарной нефти в стране в январе 2017 года составил 3.36 млн тонн (спад на 4.2%)
Саргсян: Межпартийных обсуждений в армии не будет Президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с участниками оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Армении 20 февраля обратился к вопросам и задачам в предстоящие два-три месяца.
Российские разведчики в Армении начали подготовку к всеармейскому конкурсу На высокогорном полигоне «Камхуд» в Армении началась подготовка военнослужащих разведывательных подразделений 102 российской военной базы Южного военного округа к участию в конкурсе «Отличники войсковой разведки».
Вокруг Марса могут сформироваться кольца Ученые предположили, что большая часть пыли — это частицы, принесенные метеоритами, однако некоторая доля вещества спутников Марса, Фобоса и Деймоса, в ней тоже присутствует